Programação gratuita promete reunir famílias e amantes das tradições juninas em quatro dias de festa em Macaé - Foto: Ilustração

Programação gratuita promete reunir famílias e amantes das tradições juninas em quatro dias de festa em MacaéFoto: Ilustração

Publicado 02/06/2026 09:02

Macaé - As bandeirinhas começam a colorir os espaços, o som do forró ganha força e o cheiro das comidas típicas anuncia a chegada de uma das épocas mais aguardadas do ano. O calendário junino de Macaé será oficialmente aberto entre os dias 4 e 7 de junho com uma programação gratuita que promete reunir música, dança, cultura popular e momentos de confraternização para públicos de todas as idades.

O Arraiá, que será realizado no Shopping Plaza Macaé, chega com a proposta de celebrar uma das tradições mais queridas do país, transformando o espaço em um grande encontro de famílias, amigos e admiradores da cultura nordestina e caipira. Durante quatro dias, o público poderá aproveitar shows ao vivo, apresentações de quadrilha, aulas temáticas e diversas atrações que remetem ao universo das festas de São João.

A programação terá início na quinta-feira, dia 4, a partir das 16h. O primeiro dia será marcado por um aulão temático promovido pela FiveStar Fitness, que levará ao público atividades de FitDance, quadrilha e forró. A noite será encerrada com apresentação musical da cantora Rita Moreira.

Na sexta-feira, dia 5, a tradição tomará conta do palco com a apresentação da Quadrilha Roceiros da Projetada, grupo conhecido por manter viva uma das manifestações culturais mais populares do período junino. Em seguida, o cantor Bira Bello comandará o show principal da noite.

O sábado, dia 6, será o dia mais intenso da programação. As atividades terão início ao meio-dia e seguirão ao longo da tarde e da noite. Além de uma nova apresentação da Quadrilha Roceiros da Projetada, o público poderá assistir aos shows de Max Badauê, Mesa de Modão e Nega Cilei, reunindo diferentes estilos musicais que combinam com o clima festivo da temporada.

O encerramento acontecerá no domingo, dia 7. A programação contará novamente com a participação da Quadrilha Roceiros da Projetada antes do show de Glauco Zulo, responsável por fechar a festa em grande estilo.

Além das atrações culturais, o evento aposta na atmosfera típica das festas juninas, com decoração temática, espaço para convivência e opções gastronômicas que fazem parte da tradição dessa época do ano. A expectativa é atrair moradores de Macaé e visitantes da região, fortalecendo o calendário cultural e oferecendo uma opção de lazer gratuita para toda a família.

Mais do que uma festa, o Arraiá representa um encontro com as raízes culturais brasileiras, valorizando costumes que atravessam gerações e continuam reunindo pessoas em torno da música, da dança e da celebração da vida comunitária.