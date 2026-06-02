Programação gratuita promete reunir famílias e amantes das tradições juninas em quatro dias de festa em MacaéFoto: Ilustração
Bandeirinhas, forró e tradição: Arraiá abre temporada junina em Macaé com quatro dias de festa
Evento gratuito reúne shows, quadrilhas, dança e comidas típicas entre os dias 4 e 7 de junho e marca o início das celebrações de São João na cidade
Quase mil atletas entram em campo na 2ª edição da Macaé Cup e movimentam distritos do município
Competição reúne 44 equipes de cinco cidades da região e transforma Córrego do Ouro, Trapiche e Frade em palco do futebol de base
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Dinheiro no controle: palestra gratuita ensina mulheres a organizar finanças e fortalecer negócios em Macaé
Iniciativa em parceria com o Sebrae oferece orientações práticas sobre planejamento financeiro, consumo consciente e empreendedorismo feminino
Fé, tradição e solidariedade movimentam Macaé na Festa de Santo Antônio
Programação reúne missas, procissão, shows, ações beneficentes e arrecadação para a construção da nova matriz da paróquia
Fundo falso em carro revela munições de fuzil e arma durante ação da PM em Macaé
Patrulhamento no bairro Ajuda de Cima termina com apreensão de pistola, carregador de fuzil, dezenas de munições e condução de duas mulheres à delegacia
Denúncia leva PM a prender suspeito e desmontar ponto de venda de drogas em Macaé
Ação no Parque Aeroporto resultou na apreensão de entorpecentes, motocicleta, dinheiro e outros materiais utilizados na atividade criminosa
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