Jovens atletas disputarão mais de 70 partidas durante quatro dias de competição em Macaé - Foto: Divulgação

Jovens atletas disputarão mais de 70 partidas durante quatro dias de competição em MacaéFoto: Divulgação

Publicado 02/06/2026 09:02

Macaé - A bola vai rolar, os campos vão ganhar vida e centenas de sonhos estarão em jogo. A segunda edição da Macaé Cup Campo F11 promete transformar os distritos de Córrego do Ouro, Trapiche e Frade em grandes centros do futebol de base entre os dias 4 e 7 de junho, reunindo cerca de 970 atletas em uma das maiores competições da categoria na região.

Mais do que uma disputa por troféus, o torneio representa uma oportunidade de integração, descoberta de talentos e fortalecimento do esporte entre crianças e adolescentes. Ao longo de quatro dias, jovens jogadores entrarão em campo carregando o entusiasmo de quem vê no futebol uma paixão capaz de unir famílias, cidades e gerações.

Organizada por Leonardo Macedo e Juper Ribeiro, com apoio da Secretaria Municipal de Esportes, a competição contará com equipes das categorias Sub-10, Sub-12, Sub-14 e Sub-16. Ao todo, 44 times de Macaé, Quissamã, Campos dos Goytacazes, Rio das Ostras e Cabo Frio disputarão o título em diferentes faixas etárias.

A dimensão do evento impressiona. Serão 22 partidas por dia, distribuídas simultaneamente nos três campos da competição. Na fase classificatória, estão previstos 66 confrontos, que definirão os classificados para a etapa decisiva.

O domingo, dia 7 de junho, será reservado para as emoções das finais. Todas as decisões acontecerão no Campo do Frade, localizado na região do ponto final dos ônibus, concentrando os principais confrontos da competição. O último dia do torneio contará ainda com mais oito partidas decisivas que definirão os campeões e vice-campeões das Séries Ouro e Prata em cada categoria.

Além dos troféus coletivos, a competição também reconhecerá os destaques individuais. Melhor goleiro, técnico campeão e atleta destaque das finais estarão entre os premiados do torneio.

Segundo os organizadores, a expectativa é superar o sucesso da primeira edição. Entre as novidades deste ano está a inclusão do campo de Córrego do Ouro como sede dos jogos, ampliando a participação dos distritos e fortalecendo a descentralização das atividades esportivas no município.

Com arquibancadas ocupadas por familiares, amigos e amantes do esporte, a Macaé Cup deve movimentar não apenas os gramados, mas também a economia local, atraindo visitantes e incentivando a convivência comunitária por meio do futebol.