Comunidade católica inicia período de preparação espiritual para uma das celebrações religiosas mais tradicionais de Macaé - Foto: Douglas Smmithy

Comunidade católica inicia período de preparação espiritual para uma das celebrações religiosas mais tradicionais de MacaéFoto: Douglas Smmithy

Publicado 02/06/2026 09:02

Macaé - A devoção a Santo Antônio voltou a ocupar o centro das atenções da comunidade católica de Macaé. Com o início da tradicional Trezena, a Paróquia de Santo Antônio abriu oficialmente a preparação para a festa do padroeiro, um dos eventos religiosos mais aguardados do calendário da cidade e que, todos os anos, reúne milhares de fiéis em momentos de oração, convivência e solidariedade.

Até o dia 12 de junho, a igreja promoverá celebrações diárias que antecedem a grande festa dedicada ao santo conhecido pela caridade, simplicidade e cuidado com os mais necessitados. A programação principal acontecerá entre os dias 11 e 14 de junho e contará com atividades religiosas, culturais e sociais voltadas para toda a família.

Mais do que um período de preparação espiritual, a Trezena deste ano também reforça um importante gesto de solidariedade. Durante os 13 dias de celebração, os fiéis poderão participar da Oferta Solidária, contribuindo com alimentos, fraldas geriátricas e materiais de limpeza. As doações serão destinadas às ações assistenciais desenvolvidas pela paróquia junto a famílias em situação de vulnerabilidade.

Para ampliar a participação da comunidade, as celebrações da Trezena serão transmitidas diariamente às 6h pelos canais oficiais da igreja no YouTube e Instagram. A iniciativa permite que idosos, enfermos e moradores de outras localidades acompanhem os momentos de oração sem sair de casa.

Segundo o pároco, padre Gleison Lima, a Trezena representa um convite à reflexão e ao fortalecimento dos valores cristãos.

"A Trezena de Santo Antônio é um momento muito aguardado por nossa comunidade. É um tempo de oração, encontro e preparação espiritual para a grande festa do nosso padroeiro. Ao mesmo tempo, a Oferta Solidária nos lembra que a fé se concretiza no amor ao próximo. Cada doação recebida será transformada em ajuda para quem mais precisa, fortalecendo o trabalho social realizado pela igreja ao longo de todo o ano", destacou.

A programação festiva terá início no dia 11 de junho com missa, apresentações culturais e shows musicais. Nos dias seguintes, a agenda inclui celebrações religiosas, atrações artísticas, almoço comunitário, bingo, quadrilha, transmissão de eventos esportivos em telão e a tradicional procissão em homenagem ao padroeiro.

O ponto alto da celebração acontecerá em 13 de junho, Dia de Santo Antônio. A data contará com missas, almoço festivo, apresentações musicais e a procissão que percorrerá as ruas da cidade, reunindo centenas de devotos em uma demonstração pública de fé e devoção.

O encerramento da festa, marcado para o dia 14, terá Missa Campal na Praça do Visconde, apresentações musicais e o sorteio da tradicional Ação entre Amigos. As cartelas custam R$ 10 e dão direito a concorrer a dez prêmios, entre eles um carro zero quilômetro, uma motocicleta, smartphone, televisão e outros itens.

Além da celebração religiosa, a festa possui um objetivo que mobiliza toda a comunidade. De acordo com padre Gleison Lima, toda a arrecadação obtida durante o evento será destinada às obras de construção da nova Matriz de Santo Antônio, um projeto aguardado pelos fiéis e que pretende ampliar a capacidade de acolhimento da paróquia.

"Toda a renda obtida durante a Festa de Santo Antônio será destinada às obras de construção da nova Matriz de Santo Antônio. Estamos construindo um espaço que acolherá gerações de fiéis, fortalecendo nossa missão evangelizadora e a presença da Igreja em nossa cidade. Convidamos toda a população a participar conosco deste momento de fé, fraternidade e solidariedade", afirmou.

Mais do que uma festa religiosa, a celebração de Santo Antônio mantém viva uma tradição que atravessa gerações em Macaé. Entre orações, encontros e gestos de solidariedade, o evento reafirma valores que unem a comunidade e fortalecem os laços de fraternidade que marcam a história da cidade.