Equipes atuam em diferentes pontos da BR-101 com serviços de recuperação, manutenção e melhorias estruturaisFoto: Douglas Smmithy
Trânsito em alerta: obras na BR-101 vão alterar fluxo de veículos em Macaé e região
Intervenções seguem até sexta-feira e exigirão atenção redobrada de motoristas em trechos do Norte Fluminense e da Baixada Litorânea
Macaé quer colorir a Copa: concurso vai premiar rua mais enfeitada da cidade
Projeto resgata uma das tradições mais marcantes dos mundiais e promete transformar bairros em verdadeiras arenas de torcida durante a Copa do Mundo de 2026
Projeto bilionário ganha novo fôlego e reacende expectativa de transformação econômica na região
Discussão sobre tarifa do gás natural avança e pode abrir caminho para instalação de uma das maiores fábricas de fertilizantes do país
Trânsito em alerta: obras na BR-101 vão alterar fluxo de veículos em Macaé e região
Intervenções seguem até sexta-feira e exigirão atenção redobrada de motoristas em trechos do Norte Fluminense e da Baixada Litorânea
Quase mil atletas entram em campo na 2ª edição da Macaé Cup e movimentam distritos do município
Competição reúne 44 equipes de cinco cidades da região e transforma Córrego do Ouro, Trapiche e Frade em palco do futebol de base
Bandeirinhas, forró e tradição: Arraiá abre temporada junina em Macaé com quatro dias de festa
Evento gratuito reúne shows, quadrilhas, dança e comidas típicas entre os dias 4 e 7 de junho e marca o início das celebrações de São João na cidade
Dinheiro no controle: palestra gratuita ensina mulheres a organizar finanças e fortalecer negócios em Macaé
Iniciativa em parceria com o Sebrae oferece orientações práticas sobre planejamento financeiro, consumo consciente e empreendedorismo feminino
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.