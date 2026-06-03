Equipes atuam em diferentes pontos da BR-101 com serviços de recuperação, manutenção e melhorias estruturais - Foto: Douglas Smmithy

Equipes atuam em diferentes pontos da BR-101 com serviços de recuperação, manutenção e melhorias estruturaisFoto: Douglas Smmithy

Publicado 03/06/2026 09:43

Macaé - Cidades da região que dependem diariamente da BR-101 para trabalho, transporte de cargas e deslocamentos intermunicipais terão uma semana de atenção redobrada nas estradas. A Arteris Fluminense divulgou o cronograma de obras que será executado até sexta-feira (6), com intervenções em trechos de Macaé, Campos dos Goytacazes, Casimiro de Abreu e Silva Jardim.

Em Macaé, os serviços estarão concentrados entre os quilômetros 144,6 e 154,4 da rodovia, com interdições parciais e alterações operacionais nos dois sentidos da pista, tanto em direção ao Rio de Janeiro quanto ao Espírito Santo. A recomendação é que os motoristas programem os deslocamentos com antecedência para evitar atrasos.

A movimentação de máquinas e equipes também alcançará Campos dos Goytacazes. No município, haverá bloqueios alternados de faixas em diferentes pontos da rodovia para serviços de pavimentação e recuperação de terrapleno, ações consideradas essenciais para reforçar a segurança e as condições de tráfego.

Na Baixada Litorânea, os trabalhos acontecerão em Casimiro de Abreu e Silva Jardim. Em Casimiro, as intervenções estarão concentradas entre os quilômetros 197,1 e 199,3, no sentido Espírito Santo. Já em Silva Jardim, os serviços ocorrerão entre os quilômetros 218,7 e 219,1, no sentido Rio de Janeiro.

Segundo a concessionária, as obras fazem parte do programa contínuo de modernização, recuperação e ampliação da BR-101, uma das principais ligações rodoviárias do estado. A expectativa é melhorar as condições da via e ampliar a segurança para quem circula diariamente pela rodovia.

Além dos serviços na região, equipes também atuam em trechos de Itaboraí e São Gonçalo, onde estão sendo implantadas faixas adicionais para aumentar a capacidade da estrada. As intervenções incluem recuperação de pavimento, adequações estruturais e melhorias operacionais.

A Arteris alerta que os serviços poderão provocar estreitamento de pistas, retenções momentâneas e redução da velocidade em alguns pontos. Dependendo das condições climáticas, o cronograma poderá sofrer alterações.

Também estão previstos trabalhos de conservação ao longo da semana, incluindo roçada, limpeza de drenagem, manutenção da sinalização, iluminação e outros serviços de rotina.

A orientação é que os condutores respeitem a sinalização temporária, mantenham distância segura dos demais veículos e reduzam a velocidade ao se aproximarem das áreas em obras.