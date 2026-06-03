Moradores poderão unir criatividade e espírito esportivo para transformar ruas em cenários inspirados na Seleção Brasileira - Foto: Reprodução Vídeo Rede Social

Moradores poderão unir criatividade e espírito esportivo para transformar ruas em cenários inspirados na Seleção BrasileiraFoto: Reprodução Vídeo Rede Social

Publicado 03/06/2026 09:43

Macaé - A paixão pelo futebol, as bandeiras nas janelas e as ruas tomadas pelas cores do Brasil vão ganhar um incentivo especial em Macaé. Com a proposta de resgatar uma tradição que marcou gerações e fez parte da memória afetiva de milhões de brasileiros, o município lançou o concurso "Macaé na Torcida", que vai premiar a rua mais decorada da cidade para a Copa do Mundo de 2026.

A iniciativa busca reacender um costume que, durante décadas, transformou bairros inteiros em verdadeiros cartões-postais da torcida brasileira. Entre bandeirolas, pinturas, luzes e enfeites criativos, a ideia é estimular a participação coletiva dos moradores e fortalecer os laços de convivência entre vizinhos.

A rua vencedora receberá uma estrutura especial para acompanhar os jogos da Seleção Brasileira, incluindo trio elétrico, apresentação musical e um telão de LED para reunir a comunidade em clima de festa e celebração.

As inscrições estarão abertas entre os dias 8 e 10 de junho. Já a votação popular acontecerá de 12 a 14 de junho, permitindo que a própria população escolha a decoração mais criativa e envolvente. Para garantir transparência, cada CPF poderá registrar apenas um voto.

Entre os critérios exigidos, a ornamentação deverá ser realizada de forma coletiva pelos moradores e ocupar, no mínimo, 20 metros contínuos da via. A decoração precisará seguir a temática da Copa do Mundo e da Seleção Brasileira, sem comprometer a circulação de veículos, ônibus e pedestres.

Os participantes também deverão encaminhar fotos e vídeos da decoração. O material audiovisual deverá ter entre 40 e 90 segundos e retratar fielmente o trabalho realizado, sem montagens, manipulações digitais ou uso de inteligência artificial que altere a realidade do espaço.

Segundo a secretária municipal de Cultura, Waleska Freire, a proposta vai além da competição. O objetivo é fortalecer o sentimento comunitário, valorizar os bairros e estimular a ocupação positiva dos espaços públicos por meio da cultura e do esporte.

Mais do que uma disputa, o concurso pretende devolver às ruas o clima de união que historicamente acompanhou as Copas do Mundo, criando novas memórias para crianças, jovens e famílias inteiras que viverão juntas a emoção do maior evento esportivo do planeta.