Reunião na Câmara Municipal reforçou o papel de Macaé no debate sobre royalties e na aproximação com mercados internacionais ligados ao setor de energiaFoto: Reprodução
Macaé fortalece relações internacionais e assume protagonismo na defesa dos royalties do petróleo
Encontro na Câmara reuniu representantes do Brasil e de Angola e destacou a importância estratégica do município nas discussões sobre energia, desenvolvimento e distribuição das receitas petrolíferas
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Câmara cria frente para acompanhar petróleo, energia e futuro dos royalties em Macaé
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