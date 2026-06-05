Reunião na Câmara Municipal reforçou o papel de Macaé no debate sobre royalties e na aproximação com mercados internacionais ligados ao setor de energia - Foto: Reprodução

Reunião na Câmara Municipal reforçou o papel de Macaé no debate sobre royalties e na aproximação com mercados internacionais ligados ao setor de energiaFoto: Reprodução

Publicado 05/06/2026 14:49

Macaé - Macaé voltou ao centro das discussões sobre o futuro da indústria petrolífera brasileira. Durante um encontro realizado na quarta-feira (3) na Câmara Municipal, lideranças políticas e representantes do setor produtivo defenderam uma atuação mais forte do município nas discussões sobre a distribuição dos royalties do petróleo e na construção de parcerias internacionais ligadas ao segmento energético.

A reunião contou com a presença do presidente da Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Angola, Sebastião Nayt, que destacou a relevância de Macaé no cenário nacional da produção de petróleo e gás. Para ele, a cidade ocupa uma posição estratégica e tem capacidade para liderar articulações em defesa dos municípios produtores.

Segundo Nayt, qualquer debate sobre royalties passa inevitavelmente por Macaé, considerada uma das principais referências da indústria offshore brasileira. Ele ressaltou que as decisões tomadas no município costumam repercutir em toda a região produtora e influenciar discussões em diferentes esferas de governo.

O encontro também serviu para ampliar o diálogo entre Macaé e cidades ligadas à atividade petrolífera em Angola, fortalecendo a troca de experiências entre dois territórios que possuem forte ligação com a cadeia energética. A aproximação abre caminho para futuras cooperações nas áreas de negócios, desenvolvimento econômico e qualificação profissional.

Durante a reunião, representantes do Legislativo destacaram que o tema dos royalties segue entre as prioridades da Câmara. A criação da Frente Parlamentar do Petróleo e Energia foi apontada como uma das iniciativas voltadas ao acompanhamento das pautas que impactam diretamente a economia local e regional.

Os participantes defenderam ainda a união entre os municípios produtores da Bacia de Campos diante dos desafios que envolvem a indústria do petróleo. A avaliação é de que a articulação regional pode fortalecer a defesa das participações governamentais e ampliar a capacidade de diálogo com órgãos reguladores e instâncias federais.

Responsável por concentrar operações, empresas e trabalhadores ligados ao setor offshore, Macaé mantém papel fundamental na economia fluminense. Além da geração de empregos e renda, a atividade petrolífera continua sendo uma das principais fontes de recursos para investimentos públicos e desenvolvimento regional.

O encontro reforçou não apenas a relevância da cidade na indústria de energia, mas também sua capacidade de construir pontes com mercados internacionais e participar ativamente das discussões que influenciam o futuro do petróleo e do gás no país.