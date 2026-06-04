Equipes municipais estiveram na Praia Campista para avaliar os danos provocados pela ressaca e reforçar a segurança no local - Foto: Douglas Smmithy

Equipes municipais estiveram na Praia Campista para avaliar os danos provocados pela ressaca e reforçar a segurança no localFoto: Douglas Smmithy

Publicado 04/06/2026 14:18

Macaé - As equipes da Prefeitura de Macaé foram mobilizadas nesta quarta-feira (4) após a ressaca atingir a Praia Campista e derrubar parte do calçadão da orla. Técnicos da Defesa Civil e da Secretaria Municipal de Infraestrutura estiveram no local para avaliar os danos, realizar o isolamento da área e definir as primeiras ações emergenciais.

O incidente foi registrado nas primeiras horas do dia e chamou a atenção de moradores e frequentadores da praia. A força do mar atingiu um trecho da estrutura, provocando o desmoronamento de parte do calçadão em uma das áreas mais movimentadas da orla macaense.

Como medida de segurança, a Defesa Civil realizou a sinalização da área afetada com fitas de isolamento e informou que grades de proteção também serão instaladas para impedir o acesso de pessoas ao local. A iniciativa busca evitar acidentes enquanto os técnicos realizam o levantamento completo das condições da estrutura.

Equipes municipais estiveram na Praia Campista para avaliar os danos provocados pela ressaca e reforçar a segurança no local Foto: Reprodução A Secretaria de Infraestrutura iniciou uma avaliação detalhada do trecho atingido e trabalha na elaboração de um planejamento emergencial para atender a situação. O objetivo é definir as intervenções necessárias diante dos danos registrados e da proximidade da ciclovia e da via utilizada por motoristas.

O cenário atraiu a atenção de quem passava pela região ao longo do dia. A Praia Campista é um dos espaços mais frequentados da cidade e recebe diariamente moradores e turistas para atividades de lazer, esportes e caminhadas.

Segundo o município, a área permanecerá monitorada e novas informações poderão ser divulgadas caso haja alterações no cenário identificado pelas equipes técnicas.

Em situações de emergência, a Defesa Civil de Macaé pode ser acionada pelo telefone (22) 99103-4275.