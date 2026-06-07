Estrutura do CineSolarzinho transforma espaços públicos em salas de cinema ao ar livre movidas por energia solar - Foto: Ilustração

Estrutura do CineSolarzinho transforma espaços públicos em salas de cinema ao ar livre movidas por energia solarFoto: Ilustração

Publicado 07/06/2026 17:39 | Atualizado 07/06/2026 17:42

Macaé - Crianças de Macaé terão um encontro marcado com a magia do cinema, a tecnologia e a consciência ambiental nos próximos dias. Entre 25 e 27 de junho, o CineSolarzinho desembarcará no município para levar sessões gratuitas ao ar livre, transformando escolas e espaços públicos em verdadeiras salas de cinema movidas pela energia do sol.

A iniciativa passará por Glicério, Lagomar e Bosque Azul, oferecendo uma programação voltada para toda a família. A partir das 18h, o público poderá assistir a curtas-metragens que abordarão temas como sustentabilidade, ciência, amizade, criatividade, brincadeiras e convivência, em uma experiência que une entretenimento e aprendizado.

Além dos filmes, os participantes receberão pipoca e terão a oportunidade de conhecer uma estrutura inovadora que chama atenção por onde passa. O CineSolarzinho utiliza um furgão adaptado com placas fotovoltaicas capazes de gerar a energia necessária para alimentar todo o sistema de projeção, som e iluminação das sessões.

Mais do que um cinema itinerante, o projeto funcionará como uma estação móvel de cultura, ciência e educação ambiental. O veículo transportará cadeiras, equipamentos audiovisuais e diversos elementos interativos que ajudam a explicar, de forma lúdica, como a luz solar pode ser transformada em energia elétrica.

A proposta também pretende despertar a curiosidade das crianças sobre temas ligados à preservação ambiental e ao uso de fontes renováveis de energia. Com decoração produzida a partir de materiais recicláveis e recursos tecnológicos educativos, o espaço estimulará a participação do público em uma experiência divertida e enriquecedora.

Os filmes exibidos contarão com recursos de acessibilidade, ampliando o acesso à cultura e garantindo inclusão para diferentes públicos.

Idealizadora do CineSolar, Cynthia Alario destaca que o projeto foi criado para aproximar as crianças da arte e da educação por meio de experiências marcantes e acessíveis.

A sexta edição do CineSolarzinho será viabilizada pela Lei Rouanet, com patrocínio da Trident Energy, apoio da Secretaria Municipal de Cultura, produção da Brazucah Produções e realização do Ministério da Cultura e Governo Federal.

Programação

25 de junho | Quinta-feira

Local: Rua das Mangueiras, Glicério

18h – Sessão de curtas-metragens

19h – Sessão de curtas-metragens

Em caso de chuva, a atividade será transferida para o Colégio Municipalizado Raul Veiga.

26 de junho | Sexta-feira

Local: Escola Municipal Paulo Freire, Lagomar

18h – Sessão de curtas-metragens

19h – Sessão de curtas-metragens

27 de junho | Sábado

Local: Quadra da Escola Municipal Sônia Regina de Souza Lapa, Bosque Azul

18h – Sessão de curtas-metragens

19h – Sessão de curtas-metragens