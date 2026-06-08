Estrutura de saneamento contribui para a preservação ambiental e para a melhoria da qualidade das águas em Macaé - Foto: Divulgação

Estrutura de saneamento contribui para a preservação ambiental e para a melhoria da qualidade das águas em MacaéFoto: Divulgação

Publicado 08/06/2026 10:22

Macaé - O saneamento básico tem se consolidado como um dos principais aliados da preservação ambiental em Macaé. Em meio às reflexões propostas pelo Mês do Meio Ambiente, celebrado em junho, os resultados obtidos com a ampliação da coleta e do tratamento de esgoto revelam impactos positivos que vão além da infraestrutura, alcançando diretamente a saúde pública, a proteção dos recursos naturais e a qualidade de vida da população.

Atualmente, o sistema operado pela BRK atende cerca de 120 mil moradores distribuídos em 28 bairros do município. A estrutura conta com mais de 242 quilômetros de rede exclusiva de esgoto, 125 estações elevatórias e três estações de tratamento com capacidade para processar até 280 litros por segundo, volume equivalente a aproximadamente 300 piscinas olímpicas por mês.

Os reflexos desse trabalho já aparecem em áreas que, durante anos, enfrentaram desafios relacionados à qualidade da água. As praias de Imbetiba e do Lagomar, por exemplo, passaram a apresentar índices favoráveis de balneabilidade nos relatórios do Instituto Estadual do Ambiente, resultado associado ao avanço do saneamento e à redução do lançamento irregular de esgoto no meio ambiente.

A recuperação ambiental também trouxe benefícios para o cotidiano da população. Em Imbetiba, a melhora da qualidade da água fortaleceu atividades esportivas e de lazer, atraindo praticantes de natação, canoa havaiana e frequentadores que voltaram a ocupar a faixa de areia com mais segurança.

Apesar dos avanços, um problema ainda exige atenção. Somente neste ano, mais de 230 toneladas de lixo foram retiradas do sistema de esgotamento sanitário. O volume evidencia que muitos resíduos continuam sendo descartados de forma inadequada em vasos sanitários, pias, ralos e redes de drenagem.

Os bairros com maior número de obstruções registradas estão concentrados no Lagomar. Já regiões como Cavaleiros e Mirante da Lagoa apresentam ocorrências frequentes relacionadas ao despejo irregular de óleo de cozinha na rede, situação que compromete o funcionamento do sistema e aumenta os custos operacionais.

Materiais como fraldas, absorventes, lenços umedecidos, papel, gordura e óleo de cozinha estão entre os principais responsáveis pelos entupimentos. Além de provocar extravasamentos e transtornos para moradores, o descarte incorreto pode gerar impactos ambientais significativos.

Outro ponto considerado fundamental para ampliar os benefícios do saneamento é a ligação correta dos imóveis à rede coletora já disponível. Quando essa conexão é realizada adequadamente, o esgoto recebe tratamento apropriado antes de retornar ao meio ambiente, reduzindo riscos de contaminação e contribuindo para a preservação de rios, lagoas e praias.

O cenário reforça que os investimentos em infraestrutura são apenas uma parte da solução. A participação da população, por meio de hábitos conscientes e do descarte correto dos resíduos, continua sendo essencial para garantir que os avanços ambientais sejam mantidos e ampliados nos próximos anos.