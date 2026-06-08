Estrutura de saneamento contribui para a preservação ambiental e para a melhoria da qualidade das águas em MacaéFoto: Divulgação
Mês do Meio Ambiente destaca papel do saneamento na transformação de Macaé
Coleta e tratamento de esgoto ajudam a preservar ecossistemas e ampliar o bem-estar da população
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Novo Centro Administrativo da Mobilidade já funciona e reúne serviços em um só lugar para agilizar atendimento em Macaé
Estrutura centraliza setores estratégicos, amplia o monitoramento do transporte público e oferece mais comodidade para moradores e servidores
Cinema movido a energia solar vai transformar noites de Macaé em experiências de diversão, ciência e sustentabilidade
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Macaé veste as cores da Copa e transforma ruas em arquibancadas a céu aberto
Moradores já pintam calçadas, espalham bandeiras e entram no clima do concurso que vai premiar a rua mais bonita da cidade durante o Mundial de 2026
Saúde reforça vigilância contra febre amarela e destaca vacinação como principal forma de proteção em Macaé
Mesmo sem registros recentes da doença no município e no Estado do Rio, equipes ampliam monitoramento e orientações preventivas diante do aumento de casos em outras regiões do país
Macaé fortalece relações internacionais e assume protagonismo na defesa dos royalties do petróleo
Encontro na Câmara reuniu representantes do Brasil e de Angola e destacou a importância estratégica do município nas discussões sobre energia, desenvolvimento e distribuição das receitas petrolíferas
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