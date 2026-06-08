Novo Centro Administrativo da Mobilidade Urbana já está em funcionamento e concentra serviços essenciais em uma única estrutura - Foto: Rui Porto Filho

Novo Centro Administrativo da Mobilidade Urbana já está em funcionamento e concentra serviços essenciais em uma única estruturaFoto: Rui Porto Filho

Publicado 08/06/2026 10:20

Macaé - A mobilidade urbana de Macaé ganhou um importante reforço com a entrada em operação do novo Centro Administrativo da Mobilidade Urbana. A estrutura, inaugurada nesta semana e já em funcionamento ao lado do Hospital Público Municipal (HPM), passou a concentrar em um único endereço diversos serviços ligados ao trânsito, transporte e planejamento da cidade, tornando o atendimento mais ágil e eficiente para a população.

A nova unidade reúne setores que antes funcionavam de forma descentralizada, como protocolo, engenharia de trânsito, transporte público, fiscalização e planejamento. Com isso, moradores encontram em um só local diferentes serviços e demandas relacionadas à mobilidade urbana, reduzindo deslocamentos e facilitando o acesso às informações.

Novo Centro Administrativo da Mobilidade Urbana já está em funcionamento e concentra serviços essenciais em uma única estrutura Foto: Rui Porto Filho Um dos principais avanços é a implantação da Sala de Gerenciamento de Transporte, que permite acompanhar em tempo real a operação do transporte coletivo municipal. A tecnologia contribui para melhorar o controle das linhas, ampliar a transparência e oferecer mais qualidade aos usuários do sistema.

Com área de 3.457 metros quadrados, o centro também abriga o Centro de Controle de Operações (CCO), responsável pelo monitoramento remoto de semáforos e de pontos estratégicos da cidade. A estrutura conta ainda com auditório para ações educativas de trânsito, estacionamento amplo, alojamentos para equipes de plantão permanente, almoxarifado operacional e espaços destinados aos serviços de fiscalização e vistoria.

Além dos benefícios para a população, o novo complexo oferece melhores condições de trabalho aos servidores que atuam diariamente na organização do trânsito e do transporte público. A integração dos setores favorece a comunicação interna e agiliza processos administrativos e operacionais.

Novo Centro Administrativo da Mobilidade Urbana já está em funcionamento e concentra serviços essenciais em uma única estrutura Foto: Rui Porto Filho A inauguração também marcou a apresentação dos estudos da futura concessão do transporte público municipal, projeto que busca modernizar o sistema e acompanhar o crescimento da cidade. A proposta integra um conjunto de ações voltadas para melhorar a circulação urbana, aumentar a eficiência dos serviços e preparar Macaé para os desafios dos próximos anos.

Os serviços relacionados ao Cartão Macaé continuam sendo realizados normalmente na Casa do Cartão, localizada no Centro da cidade.