Calendário de vistorias e atualização cadastral organiza o funcionamento dos serviços de transporte em MacaéFoto: Divulgação
Macaé abre calendário de vistorias e atualização cadastral para veículos do transporte público
Portaria já está em vigor e organiza os procedimentos para táxis, transporte escolar, ônibus urbanos e fretamento ao longo de 2026
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