Francisco Carlos Gomes apresenta em Macaé livro que propõe um novo olhar sobre a formação de professores e os desafios da educaçãoFoto: Divulgação
Francisco Carlos Gomes lança livro em Macaé e propõe reflexão sobre os desafios da educação
Obra reúne experiências do pedagogo e convida professores, famílias e estudantes a repensarem o papel de cada um no processo de ensinar e aprender
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