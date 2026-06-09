Francisco Carlos Gomes apresenta em Macaé livro que propõe um novo olhar sobre a formação de professores e os desafios da educação - Foto: Divulgação

Francisco Carlos Gomes apresenta em Macaé livro que propõe um novo olhar sobre a formação de professores e os desafios da educaçãoFoto: Divulgação

Publicado 09/06/2026 11:56

Macaé - Francisco Carlos Gomes escolheu transformar décadas de experiência em sala de aula e na formação de educadores em um convite ao diálogo. O pedagogo lança, nesta quinta-feira, o livro "Quem Educa Quem?", uma obra que coloca em debate os desafios da educação contemporânea e a construção de uma formação mais humana e significativa para professores e estudantes.

O encontro com o público acontecerá às 18h, no Solar dos Mellos, em Macaé, espaço que se tornou referência para eventos culturais e literários no município. O lançamento promete reunir profissionais da educação, estudantes, pesquisadores e leitores interessados em discutir os rumos do ensino e o papel transformador do conhecimento.

Ao longo das páginas, o autor propõe uma reflexão sobre a responsabilidade compartilhada entre escola, família e sociedade no processo educativo. A obra aborda a formação docente e destaca a importância de fortalecer o compromisso dos profissionais da educação com a aprendizagem e o desenvolvimento dos alunos.

Com ampla trajetória na rede pública de ensino de Macaé, Francisco Carlos atua na orientação pedagógica e acumula experiências na formação de professores. Sua atuação no antigo Curso Normal e por mais de duas décadas nos cursos de Pedagogia e Letras da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Macaé ajudou a construir a base das reflexões apresentadas no livro.

Inspirado nas ideias do educador Paulo Freire, o autor busca estimular uma conversa sobre a prática pedagógica e os caminhos para uma educação que valorize o diálogo, a responsabilidade e a participação de todos os envolvidos no ambiente escolar.

Mais do que uma publicação acadêmica, "Quem Educa Quem?" surge como uma oportunidade para aproximar a comunidade das discussões sobre educação e reforçar a importância da formação de professores em um cenário de constantes transformações sociais.

O lançamento será realizado no Solar dos Mellos, localizado na Rua Conde de Araruama, 248, no Centro de Macaé, com entrada aberta ao público.