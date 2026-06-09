Interdição no Visconde de Araújo marca o início dos preparativos para a tradicional Festa de Santo Antônio em Macaé - Foto: Divulgação

Interdição no Visconde de Araújo marca o início dos preparativos para a tradicional Festa de Santo Antônio em MacaéFoto: Divulgação

Publicado 09/06/2026 11:56

Macaé - A preparação para uma das celebrações religiosas mais tradicionais de Macaé já começou a transformar a rotina do bairro Visconde de Araújo. Com a montagem da estrutura da Festa de Santo Antônio 2026, mudanças no trânsito entraram em vigor e exigem atenção redobrada de motoristas e moradores que circulam pela região.

A principal alteração acontece na Rua Prefeito Antônio Curvelo Benjamin, que está interditada no trecho entre as ruas Evaldo Costa e Duque de Caxias. O bloqueio permanecerá até o dia 16, permitindo a instalação da infraestrutura necessária para receber a programação religiosa e cultural do evento.

A Festa de Santo Antônio, organizada pela Paróquia Santo Antônio, acontecerá entre os dias 11 e 14 e faz parte do calendário tradicional do município. Todos os anos, a celebração reúne famílias, devotos e visitantes, movimentando o bairro e fortalecendo uma tradição que atravessa gerações.

Para garantir a segurança e minimizar os impactos no trânsito, um esquema especial foi planejado para o período. Equipes da Coordenadoria de Trânsito atuarão durante toda a programação com sinalização, orientação aos motoristas e organização do fluxo de veículos e pedestres nas proximidades do evento.

A recomendação é que os condutores procurem rotas alternativas e redobrem a atenção ao passar pela região, especialmente nos horários de maior movimento. A expectativa é que a operação contribua para um deslocamento mais seguro e organizado, permitindo que o público participe das festividades com tranquilidade.

Além do aspecto religioso, a Festa de Santo Antônio representa um importante momento de encontro da comunidade, reunindo fé, cultura e tradição em uma das comemorações mais aguardadas do calendário local.