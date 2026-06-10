Programa de coleta seletiva de Macaé avança com foco na sustentabilidade e na valorização do trabalho dos catadores - Foto: Douglas Smmithy

Programa de coleta seletiva de Macaé avança com foco na sustentabilidade e na valorização do trabalho dos catadoresFoto: Douglas Smmithy

Publicado 10/06/2026 11:22

Macaé - O caminho do lixo até a reciclagem ganhará um novo capítulo em Macaé. A cidade deu mais um passo para ampliar a coleta seletiva e fortalecer a economia sustentável com a abertura do chamamento público que vai credenciar cooperativas de catadores de materiais recicláveis para atuar no Programa Municipal de Coleta Seletiva Solidária e Cidadã.

A iniciativa busca organizar e ampliar o sistema de reaproveitamento de resíduos, transformando um desafio ambiental em oportunidade de trabalho, geração de renda e preservação dos recursos naturais. Além de contribuir para a limpeza urbana, o projeto valoriza o papel dos catadores, que passam a integrar uma estrutura planejada para a destinação correta dos materiais recicláveis.

O edital prevê a seleção de cooperativas responsáveis pela triagem, pesagem e encaminhamento dos resíduos para reciclagem. Também será criado um cadastro de reserva, permitindo que novas organizações sejam incorporadas ao programa conforme a demanda. O credenciamento ficará aberto por um ano, ampliando as oportunidades para entidades interessadas.

Para participar, as cooperativas deverão comprovar experiência na área, regularidade documental e fiscal, possuir CNPJ ativo há pelo menos um ano e manter sede ou filial em Macaé.

A implantação do programa contará ainda com investimentos em infraestrutura. Paralelamente ao chamamento das cooperativas, está em andamento o processo para contratação de uma empresa especializada que fornecerá a estrutura da Central de Triagem, incluindo galpão e serviços necessários ao funcionamento da unidade. A medida permitirá melhores condições de trabalho para os catadores e maior eficiência no processamento dos materiais coletados.

O secretário executivo de Serviços Públicos, Rodrigo Silva, destacou que a cidade já vem ampliando suas ações ambientais e que a nova etapa representa um importante avanço na gestão dos resíduos sólidos.

Segundo ele, os Ecopontos já estão em funcionamento e a coleta seletiva porta a porta seguirá em expansão, formando uma rede capaz de atender um número cada vez maior de moradores e bairros do município.

Além dos benefícios ambientais, a iniciativa deverá reduzir o volume de resíduos destinados aos aterros sanitários, incentivar a reciclagem e promover inclusão socioprodutiva, fortalecendo o trabalho das cooperativas e contribuindo para a economia circular.

Com a nova estrutura, Macaé avança na construção de um modelo de desenvolvimento mais sustentável, no qual preservação ambiental, geração de emprego e participação social caminham lado a lado, reforçando o compromisso com uma cidade mais limpa, organizada e preparada para os desafios do futuro.