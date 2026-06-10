Festa de São João Batista promete transformar o Centro de Macaé em um grande espaço de fé, cultura, tradição e solidariedade - Foto: Ilustração

Festa de São João Batista promete transformar o Centro de Macaé em um grande espaço de fé, cultura, tradição e solidariedadeFoto: Ilustração

Publicado 10/06/2026 11:34

Macaé - A tradição que ajudou a construir a história de Macaé voltará a ocupar a Praça Veríssimo de Mello com cinco dias de fé, cultura e encontro entre gerações. A Festa de São João Batista, padroeiro do município, promete reunir moradores e visitantes em uma programação que mistura celebrações religiosas, apresentações musicais, comidas típicas, quadrilha, ações solidárias e atividades para todas as idades.

A programação acontecerá entre os dias 20 e 24 de junho, período em que a região central da cidade será transformada em um grande espaço de convivência. O evento, um dos mais tradicionais do calendário macaense, celebra não apenas a devoção ao santo, mas também as raízes culturais do município, cuja história está diretamente ligada à Paróquia São João Batista, criada em 1812.

Durante os cinco dias de festividades, o público encontrará barracas típicas, apresentações culturais e uma série de atrações musicais. Entre os destaques está a tradicional Quadrilha de São João Batista, a apresentação da centenária banda Lyra dos Conspiradores e a transmissão do jogo da Seleção Brasileira em telão, proporcionando momentos de lazer e integração para as famílias.

A música também terá espaço garantido. O palco da festa receberá artistas locais e regionais, além do cantor e evangelizador Tony Allysson, um dos principais nomes da música católica no Brasil. Com uma trajetória marcada por apresentações em centenas de cidades e milhões de seguidores nas redes sociais, o artista encerrará a programação festiva do dia do padroeiro com um grande show, seguido de sorteio de prêmios.

As celebrações religiosas serão o ponto alto do evento. No feriado municipal, a Missa Solene será presidida pelo Bispo Diocesano Dom Pedro Cunha Cruz. À tarde, a tradicional procissão percorrerá as ruas do Centro e será seguida por uma Missa Campal conduzida pelo pároco Padre Mauro Sérgio Souza Nunes e pelo Pároco Emérito Monsenhor José Luiz Bustamante Sá, sacerdote que marcou a história da comunidade por mais de quatro décadas de atuação.

Além das celebrações e dos momentos de confraternização, a festa reforçará seu compromisso social. Durante o novenário preparatório, que antecede o dia do padroeiro, serão arrecadados alimentos não perecíveis destinados a instituições que desenvolvem trabalhos assistenciais em Macaé, incluindo projetos de acolhimento e apoio a famílias em situação de vulnerabilidade.

Para o pároco Padre Mauro Sérgio, a festa representa muito mais do que uma tradição religiosa. Ela preserva a memória da cidade e fortalece os laços comunitários. Segundo ele, celebrar São João Batista é também recordar a origem de Macaé e valorizar a história que ajudou a formar a identidade do município.

Com apoio da Prefeitura de Macaé, a Festa de São João Batista deve movimentar o Centro da cidade, fortalecer o turismo religioso, incentivar o comércio local e proporcionar dias de espiritualidade, cultura e solidariedade para moradores e visitantes.

Programação

- Dia 20 (sábado), 6º dia de novena

07h – Caminhada do Padroeiro

18h – Santa Missa com Padre Gilmar Rodrigues | Oferta viva: Açúcar

20h – Quadrilha de São João Batista

21h – Show com Biguá

- Dia 21 (domingo), 7º dia de novena

08h – Santa Missa

12h – Almoço – Feijoada do Mineiro e música ao vivo com Marco Beraldini

18h – Santa Missa com Padre Marcelo Campos | Oferta viva: Pó de café

20h – Apresentação da banda Lyra dos Conspiradores

21h – Show com Lita Lopes

- Dia 22 (segunda), 8º dia de novena

07h30 – Santa Missa

18h30 – Santa Missa com Padre Marcelo Talon | Oferta viva: Fubá

19h30 – Show com Ronan Andrade

- Dia 23 (terça-feira), 9º dia de novena

07h30 – Santa Missa

18h30 – Santa Missa com Padre Alexandre José | Oferta viva: Materiais de higiene pessoal

19h30 – Show com Fábio Horácio

- Dia 24 (quarta-feira) – Dia do Padroeiro

06h – Alvorada (café comunitário)

10h – Santa Missa Solene com o Bispo Diocesano D. Pedro Cunha Cruz

12h – Almoço – Churrasco e música ao vivo com Anderson Chatelier

15h – Procissão seguida de Missa Campal

19h – Jogo Brasil x Escócia (Copa do Mundo)

21h – Show com Tony Allysson

22 h – Sorteio do Festival de Prêmios

