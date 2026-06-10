Condutor além de não possuir CNH, não apresentou qualquer documentação do veículo - Foto: Divulgação

Condutor além de não possuir CNH, não apresentou qualquer documentação do veículoFoto: Divulgação

Publicado 10/06/2026 11:39

Macaé - Uma abordagem de rotina da Polícia Civil terminou com a prisão em flagrante de um homem e a apreensão de uma motocicleta com indícios de adulteração em Macaé. A ação aconteceu na Rodovia Amaral Peixoto, após os agentes identificarem um veículo circulando sem placa de identificação, situação que chamou a atenção da equipe durante diligências na região.

Segundo a Polícia Civil, policiais da 123ª DP realizaram a abordagem e constataram uma série de irregularidades. O condutor não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e também não apresentou qualquer documento que comprovasse a procedência da motocicleta.

Durante a fiscalização, os agentes verificaram ainda que a Honda XRE 300 apresentava problemas mecânicos que comprometiam a segurança, incluindo a ausência de funcionamento dos freios dianteiro e traseiro.

A inspeção detalhada revelou outra irregularidade. Os sinais identificadores do veículo foram analisados pelos policiais, que encontraram adulterações na numeração do chassi, incompatíveis com os padrões originais de fabricação.

Diante das evidências, o homem foi conduzido à 123ª Delegacia de Polícia, juntamente com a motocicleta, onde foi autuado em flagrante pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo. O caso seguirá sob investigação para apurar a origem da moto e possíveis conexões com outras práticas criminosas.

A Polícia Civil reforça que a participação da população é importante no combate à criminalidade e disponibiliza o WhatsApp da 123ª DP para recebimento de denúncias pelo número (22) 98831-8043. A instituição informa que o sigilo das informações repassadas é garantido.