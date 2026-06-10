Condutor além de não possuir CNH, não apresentou qualquer documentação do veículoFoto: Divulgação
Motocicleta sem placa e com sinais de adulteração leva homem à prisão em Macaé
Abordagem da Polícia Civil na Rodovia Amaral Peixoto encontrou veículo irregular, sem documentação e com problemas de segurança
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Festa de São João Batista vai unir fé, tradição, música e solidariedade no coração de Macaé
Celebração do padroeiro terá programação religiosa e cultural, shows, gastronomia, ações sociais e momentos de confraternização para toda a família
FeMASS divulga resultado preliminar das vagas remanescentes e abre caminho para novos universitários em Macaé
Candidatos já podem consultar a classificação e acompanhar as próximas etapas do processo seletivo para cursos superiores gratuitos da instituição
Coleta seletiva em Macaé avança e abre espaço para cooperativas fortalecerem reciclagem e geração de renda
Novo chamamento público amplia a inclusão dos catadores, reforça a sustentabilidade e prepara a cidade para expandir o sistema de reciclagem
Festa de Santo Antônio já muda o trânsito em Macaé e mobiliza esquema especial no Visconde de Araújo
Interdições começaram para a montagem da estrutura do evento, que deve reunir milhares de fiéis e visitantes nos próximos dias
Francisco Carlos Gomes lança livro em Macaé e propõe reflexão sobre os desafios da educação
Obra reúne experiências do pedagogo e convida professores, famílias e estudantes a repensarem o papel de cada um no processo de ensinar e aprender
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