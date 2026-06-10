Santo Amaro receberá uma força-tarefa de serviços públicos com atendimentos gratuitos nas áreas de saúde, cidadania e assistência social - Foto: Divulgação

Santo Amaro receberá uma força-tarefa de serviços públicos com atendimentos gratuitos nas áreas de saúde, cidadania e assistência socialFoto: Divulgação

Publicado 10/06/2026 12:13

Macaé - Os moradores de Santo Amaro terão um sábado dedicado ao acesso facilitado aos serviços públicos. No próximo dia 20 de junho, o bairro receberá mais uma edição do programa Prefeitura Presente nos Bairros, iniciativa que reunirá diferentes áreas da administração municipal para oferecer atendimentos gratuitos e aproximar a população dos serviços essenciais.

A ação acontecerá das 9h às 14h, no galpão localizado na Rua Hildebrando Álvares Barbosa, conhecida como Estrada do Imburo, nº 340, esquina com o Restaurante Tempero do Céu. A expectativa é de que centenas de moradores aproveitem a oportunidade para resolver demandas sem a necessidade de deslocamentos para outras regiões da cidade.

Entre os serviços confirmados estão atendimentos na área da saúde, com a presença da unidade odontológica móvel, do Ônibus Rosa, vacinação, exames e testes rápidos. A proposta é ampliar o acesso aos cuidados preventivos e contribuir para a promoção da saúde da comunidade.

A área social também terá papel de destaque durante a programação. Equipes especializadas prestarão orientações sobre o Cadastro Único e os serviços oferecidos pelos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), auxiliando famílias que necessitam de informações sobre benefícios e programas sociais.

Uma das novidades desta edição será a parceria com a Fundação Leão XIII, que oferecerá serviços relacionados à cidadania, incluindo isenção de taxas e emissão de segunda via de documentos importantes, como certidões de nascimento, casamento e óbito. A iniciativa deverá facilitar o acesso à documentação civil e fortalecer a inclusão social da população.

O programa Prefeitura Presente nos Bairros seguirá com a proposta de descentralizar os atendimentos públicos e fortalecer o contato direto entre os moradores e os diversos setores da administração municipal. Além de levar serviços essenciais às comunidades, a iniciativa buscará identificar demandas locais e ampliar o acesso da população às políticas públicas.

A organização orienta que os moradores compareçam ao local com documentos pessoais para facilitar o atendimento e aproveitar os serviços disponíveis ao longo do dia.