Equipes atuaram em obra emergencial no Centro de Macaé, com alterações temporárias no trânsito da região - Foto: Divulgação

Equipes atuaram em obra emergencial no Centro de Macaé, com alterações temporárias no trânsito da regiãoFoto: Divulgação

Publicado 11/06/2026 10:42

Macaé - Quem passou pelo Centro de Macaé nesta quinta-feira (11) encontrou mudanças no trânsito. Uma obra emergencial interditou um trecho da Rua Visconde de Quissamã, exigindo desvios e alterações no percurso dos ônibus do transporte público para garantir a segurança de motoristas e pedestres.

O bloqueio aconteceu entre as ruas Antero Perlingeiro e Tenente Coronel Amado. Com a intervenção, o fluxo de veículos foi direcionado para a Rua Conde de Araruama, enquanto equipes de trânsito acompanharam a movimentação para reduzir os impactos na circulação.

A orientação para os condutores que seguem em direção à Praça Washington Luiz e à região norte da cidade foi utilizar a Rua Francisco Portela como rota alternativa. Os coletivos também passaram a operar por esse trajeto durante o período da obra.

A intervenção teve caráter emergencial e mobilizou equipes responsáveis pelos serviços e pela organização do tráfego na área central, um dos pontos de maior circulação de veículos do município. A previsão informada para a conclusão dos trabalhos foi até as 13h.

Motoristas precisaram redobrar a atenção ao passar pela região, respeitando a sinalização provisória e as orientações dos agentes de trânsito, que atuaram para manter a fluidez e minimizar transtornos durante a execução dos serviços.