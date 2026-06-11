Equipes atuaram em obra emergencial no Centro de Macaé, com alterações temporárias no trânsito da regiãoFoto: Divulgação
Macaé altera trânsito no Centro para obra emergencial e motoristas precisam redobrar a atenção
Intervenção bloqueou trecho da Rua Visconde de Quissamã e provocou mudanças no trajeto de veículos e ônibus nesta quinta-feira
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Permanência da embarcação na faixa de areia segue mobilizando autoridades e moradores, enquanto cresce a expectativa pela retirada e pela preservação ambiental da região
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