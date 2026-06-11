Veículo com sinais de clonagem foi recuperado durante ação policial na Linha Azul, em Macaé - Foto: Divulgação

Veículo com sinais de clonagem foi recuperado durante ação policial na Linha Azul, em MacaéFoto: Divulgação

Publicado 11/06/2026 10:45

Macaé - Uma denúncia colocou policiais militares na pista de um veículo suspeito e terminou com dois homens presos, um carro clonado recuperado e drogas apreendidas em Macaé. A ação foi realizada na Linha Azul, e mobilizou equipes do 32º BPM e da Polícia Civil.

De acordo com a Polícia Militar, a ocorrência começou após informações sobre um Jeep Renegade preto que estaria circulando pelas Linhas Azul e Verde com indícios de clonagem. Durante as buscas, os agentes localizaram o automóvel nas proximidades da rotatória do Shopping Macaé e realizaram a abordagem.

No interior do veículo estavam dois ocupantes. Durante a revista, os policiais encontraram quatro recipientes plásticos contendo cocaína. Segundo a corporação, um dos suspeitos assumiu a posse do entorpecente.

A investigação avançou com o apoio de policiais civis, que constataram irregularidades nos sinais identificadores do automóvel. Após a verificação, foi confirmado que o Jeep era clonado e que o veículo original estava regularmente registrado e circulava no estado de São Paulo.

Os dois homens, o carro recuperado e o material apreendido foram encaminhados para a 123ª Delegacia de Polícia de Macaé. Após a análise da autoridade policial, ambos permaneceram presos e ficaram à disposição da Justiça.

A recuperação de veículos clonados é considerada uma importante frente de combate aos crimes patrimoniais e às organizações criminosas, já que esse tipo de automóvel costuma ser utilizado em outras práticas ilícitas e dificulta o trabalho de fiscalização das forças de segurança.