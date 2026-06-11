Veículo com sinais de clonagem foi recuperado durante ação policial na Linha Azul, em MacaéFoto: Divulgação
PM recuperou Jeep clonado e prendeu dois suspeitos após perseguição em Macaé
Ação do 32º BPM na Linha Azul também resultou na apreensão de cocaína e levou os envolvidos para a 123ª DP
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Macaé altera trânsito no Centro para obra emergencial e motoristas precisam redobrar a atenção
Intervenção bloqueou trecho da Rua Visconde de Quissamã e provocou mudanças no trajeto de veículos e ônibus nesta quinta-feira
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Permanência da embarcação na faixa de areia segue mobilizando autoridades e moradores, enquanto cresce a expectativa pela retirada e pela preservação ambiental da região
Santo Amaro receberá Prefeitura Presente com serviços gratuitos de saúde, cidadania e assistência em Macaé
Programa levará atendimentos essenciais para mais perto dos moradores, incluindo vacinação, exames, emissão de documentos e orientações sociais
Motocicleta sem placa e com sinais de adulteração leva homem à prisão em Macaé
Abordagem da Polícia Civil na Rodovia Amaral Peixoto encontrou veículo irregular, sem documentação e com problemas de segurança
Festa de São João Batista vai unir fé, tradição, música e solidariedade no coração de Macaé
Celebração do padroeiro terá programação religiosa e cultural, shows, gastronomia, ações sociais e momentos de confraternização para toda a família
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