Último dia do congresso concentra a aprovação das reivindicações e a eleição dos representantes da categoria - Foto: Reprodução

Último dia do congresso concentra a aprovação das reivindicações e a eleição dos representantes da categoriaFoto: Reprodução

Publicado 12/06/2026 11:15

Macaé - As discussões sobre o futuro da indústria do petróleo no Norte Fluminense chegam ao momento decisivo nesta sexta-feira (12), quando se encerra, em Macaé, o 22º Congresso Regional dos Petroleiros e Petroleiras do Norte Fluminense (Congrenf). O encontro reúne representantes da categoria para definir as principais reivindicações dos trabalhadores e traçar estratégias para os próximos anos.

Promovido pelo Sindicato dos Petroleiros do Norte Fluminense (Sindipetro-NF), o congresso aconteceu na sede da entidade e teve como tema "Bacia de Campos: emprego, soberania e futuro". Ao longo da programação, participantes de toda a base sindical discutiram questões ligadas ao mercado de trabalho, ao desenvolvimento da indústria petrolífera e aos desafios impostos pela transição energética.

O evento também abriu espaço para reflexões sobre o fortalecimento da cadeia produtiva de petróleo e gás, considerada uma das principais atividades econômicas do Norte Fluminense, além dos impactos das mudanças no cenário energético nacional e internacional.

Nesta sexta-feira, último dia do congresso, a programação será dedicada à aprovação da pauta de reivindicações da categoria, elaboração de moções e eleição dos delegados que representarão a região no Congresso Nacional da Federação Única dos Petroleiros (Confup).

De acordo com informações divulgadas pelo Sindipetro-NF, o encontro acontece em um período estratégico para o setor, marcado pelos debates sobre a expansão das atividades no pré-sal, a valorização da indústria nacional e os caminhos da transição energética.

Ao reunir trabalhadores, dirigentes sindicais e representantes da categoria, o Congrenf reforça seu papel como espaço de construção coletiva e de discussão dos rumos da atividade petrolífera, setor que mantém forte influência na economia de Macaé e de todo o Norte Fluminense.

Com o encerramento dos debates nesta sexta-feira, as propostas aprovadas passarão a integrar as pautas que serão levadas às próximas etapas de negociação e aos encontros nacionais da categoria, fortalecendo a representação dos trabalhadores da Bacia de Campos.