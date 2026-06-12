Operações da 123ª DP resultaram na recuperação de veículos e na prisão de suspeitos envolvidos em crimes patrimoniaisFoto: Divulgação
Ação da Polícia Civil recuperou nove veículos e levou criminosos à prisão em Macaé durante o mês de maio
Balanço da 123ª DP aponta prejuízo ao crime organizado e devolução de patrimônio às vítimas de furtos, roubos e receptação
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Macaé entra no clima da Copa com transmissões dos jogos, troca de figurinhas e atrações gratuitas no Shopping Plaza
Programação especial vai reunir torcedores, famílias e colecionadores em um ambiente temático preparado para celebrar a paixão nacional pelo futebol
Macaé amplia prazo do concurso que vai transformar ruas em arquibancadas da Copa do Mundo
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PM recuperou Jeep clonado e prendeu dois suspeitos após perseguição em Macaé
Ação do 32º BPM na Linha Azul também resultou na apreensão de cocaína e levou os envolvidos para a 123ª DP
Macaé altera trânsito no Centro para obra emergencial e motoristas precisam redobrar a atenção
Intervenção bloqueou trecho da Rua Visconde de Quissamã e provocou mudanças no trajeto de veículos e ônibus nesta quinta-feira
Rebocador encalhado na Praia Campista mantém alerta em Macaé após cobrança pública por solução
Permanência da embarcação na faixa de areia segue mobilizando autoridades e moradores, enquanto cresce a expectativa pela retirada e pela preservação ambiental da região
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