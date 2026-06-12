Operações da 123ª DP resultaram na recuperação de veículos e na prisão de suspeitos envolvidos em crimes patrimoniais - Foto: Divulgação

Operações da 123ª DP resultaram na recuperação de veículos e na prisão de suspeitos envolvidos em crimes patrimoniaisFoto: Divulgação

Publicado 12/06/2026 11:15

Macaé - O combate aos crimes envolvendo veículos ganhou reforço em Macaé durante o mês de maio. Um balanço divulgado pela 123ª Delegacia de Polícia revelou que nove automóveis com registros de furto, roubo ou apropriação ilícita foram recuperados em diferentes operações realizadas no município e em cidades da região.

As ações, conduzidas por equipes da Polícia Civil, representaram não apenas a devolução de bens aos proprietários, mas também um golpe contra grupos criminosos envolvidos na comercialização ilegal de veículos e peças. Segundo a corporação, o patrimônio recuperado está avaliado em aproximadamente R$ 840 mil.

As investigações e diligências desenvolvidas ao longo do mês também levaram à prisão de suspeitos ligados a crimes como furto, roubo, receptação e outros delitos relacionados ao mercado clandestino de automóveis.

De acordo com a Polícia Civil, a recuperação dos veículos faz parte de um trabalho contínuo de inteligência e monitoramento, que busca identificar rotas de circulação, localizar automóveis adulterados e combater organizações criminosas que atuam nesse tipo de crime.

Além do prejuízo financeiro causado aos grupos envolvidos, as operações contribuíram para que vítimas recuperassem seus patrimônios e para o fortalecimento das ações de segurança pública na região.

A 123ª DP destaca ainda a importância da participação da população no enfrentamento à criminalidade. Informações que possam auxiliar as investigações podem ser repassadas à unidade policial por meio do WhatsApp (22) 98831-8043. A corporação reforça que o sigilo das denúncias é garantido.

O resultado das ações realizadas em maio evidencia o trabalho permanente da Polícia Civil no combate aos crimes patrimoniais, especialmente aqueles ligados ao furto, roubo e receptação de veículos, modalidades que impactam diretamente a segurança e a sensação de tranquilidade da população de Macaé e do Norte Fluminense.