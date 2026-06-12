Praça de Alimentação do Shopping Plaza Macaé receberá torcedores e colecionadores durante a programação especial da Copa - Foto: Divulgação

Praça de Alimentação do Shopping Plaza Macaé receberá torcedores e colecionadores durante a programação especial da CopaFoto: Divulgação

Publicado 12/06/2026 11:09

A contagem regressiva para a Copa do Mundo já começou, e Macaé ganhará um ponto de encontro especial para quem não abre mão de acompanhar a Seleção Brasileira cercado de animação e boa companhia. O Shopping Plaza Macaé preparou uma programação gratuita que promete transformar os dias de jogos em momentos de confraternização, reunindo transmissões ao vivo, ambiente temático e atividades para todas as idades.

A Praça de Alimentação será o coração da torcida. Durante as partidas do Brasil, o espaço receberá telões para a exibição dos jogos, criando um clima de estádio para moradores e visitantes que desejarem acompanhar cada lance em um ambiente confortável e com diversas opções gastronômicas.

Para atender ao público, o shopping adotará horários especiais nos dias em que a Seleção Brasileira entrar em campo. No sábado, 13 de junho, as lojas e quiosques funcionarão das 10h às 18h30, enquanto a Praça de Alimentação permanecerá aberta até as 22h. Já na sexta-feira, 19 de junho, a área gastronômica estenderá o atendimento até a meia-noite. No dia 24 de junho, as lojas abrirão das 13h às 18h30 e a Praça de Alimentação funcionará das 11h às 22h. O hipermercado manterá expediente das 7h às 22h, e o cinema seguirá a programação própria.

Além da torcida, outra tradição típica dos mundiais também terá espaço garantido. Os Encontrões de Figurinhas WiseUp voltarão a reunir apaixonados pelo futebol para trocar cromos repetidos e completar os álbuns da competição.

A iniciativa vai além do colecionismo e resgata uma das brincadeiras mais tradicionais das Copas do Mundo, aproximando crianças, jovens e adultos em torno de uma paixão comum. O ambiente contará ainda com mesas de totó e futebol de botão, disponíveis gratuitamente para os visitantes, mediante retirada do material no Serviço de Atendimento ao Cliente do shopping.

Os encontros acontecerão sempre aos sábados e domingos, das 14h às 20h, na Praça de Alimentação. Em junho, as atividades serão realizadas nos dias 13 e 14, 20 e 21, além de 27 e 28. Já em julho, os apaixonados pelo futebol poderão participar nos dias 4 e 5 e também em 11 e 12.

Ao unir a emoção dos jogos da Seleção, atrações para as famílias e a tradicional troca de figurinhas, o Shopping Plaza Macaé aposta em uma programação capaz de transformar o período da Copa em uma grande celebração do esporte e da convivência, fortalecendo o espaço como um dos principais pontos de encontro da cidade durante a competição.