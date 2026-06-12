Processo seletivo do IBGE oferece vagas temporárias para Macaé, Cabo Frio e outras cidades do Rio de Janeiro - Foto: Divulgação

Processo seletivo do IBGE oferece vagas temporárias para Macaé, Cabo Frio e outras cidades do Rio de JaneiroFoto: Divulgação

Publicado 12/06/2026 12:49

Macaé - Quem busca uma oportunidade de trabalho temporário já pode se preparar. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) abriu, nesta sexta-feira (12), as inscrições para o processo seletivo do 12º Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola, com 133 vagas destinadas ao Estado do Rio de Janeiro, incluindo oportunidades para Macaé, Cabo Frio e diversos municípios do interior.

A seleção faz parte da operação nacional do levantamento estatístico e prevê contratações temporárias com duração inicial de até 12 meses, podendo haver prorrogação de acordo com a necessidade dos trabalhos de campo.

No Estado, as vagas estão distribuídas entre cinco funções: Agente Censitário Administrativo, Agente Censitário de Informática, Agente Operacional Regional, Agente Censitário Regional e Agente Censitário Supervisor. Os salários variam de R$ 2.128 a R$ 4.008, conforme o cargo.

Além da remuneração, os contratados terão direito a auxílio-alimentação de R$ 1.192, auxílio-transporte, auxílio pré-escolar, férias e 13º salário proporcionais, seguindo a legislação vigente.

Os profissionais atuarão em atividades administrativas, suporte tecnológico, coordenação de equipes e acompanhamento da coleta de dados, desempenhando papel fundamental na realização de uma das maiores pesquisas do país sobre a produção agropecuária, florestal e aquícola.

Em todo o Brasil, o processo seletivo disponibiliza 8.238 vagas. A contratação será realizada com base na Lei nº 8.745/1993, destinada ao atendimento de necessidades temporárias de excepcional interesse público.

As inscrições são exclusivamente pela internet e seguem abertas até as 23h do dia 1º de julho. A taxa de participação é de R$ 53. O edital completo e todas as informações sobre cargos, cidades contempladas e etapas da seleção estão disponíveis no portal da banca organizadora do concurso.

A expectativa do IBGE é reforçar as equipes responsáveis pela realização do levantamento, considerado estratégico para a formulação de políticas públicas e para a produção de indicadores sobre o setor rural brasileiro.