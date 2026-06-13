Amanda Amado e Os Garotin são as estrelas da FanFest que promete reunir torcedores e amantes da música em Macaé - Foto: Divulgação

Amanda Amado e Os Garotin são as estrelas da FanFest que promete reunir torcedores e amantes da música em MacaéFoto: Divulgação

Publicado 13/06/2026 13:50 | Atualizado 13/06/2026 13:51

Macaé - A paixão pelo futebol vai dividir espaço com a música e a diversão em Macaé neste sábado (13). A cidade recebe o "Amanda em Casa na Copa", evento que aposta na combinação de grandes shows e transmissão da estreia da Seleção Brasileira para transformar o município em um dos principais pontos de encontro dos torcedores do Norte Fluminense durante o Mundial.

Com programação a partir das 14h, no estacionamento do Shopping Plaza Macaé, a FanFest foi planejada para oferecer uma experiência completa ao público, reunindo entretenimento, cultura e o clima contagiante que costuma tomar conta do país em tempos de Copa do Mundo. A expectativa da organização é atrair milhares de pessoas ao longo do dia.

Entre as atrações principais está a cantora Amanda Amado, que vem conquistando espaço no cenário musical brasileiro com uma trajetória marcada pela versatilidade e por uma forte conexão com o público. No repertório, a artista promete apresentar sucessos da carreira e músicas recentes, como "Caçando Motivo" e "TUA", trabalhos que vêm ampliando sua projeção nacional.

Amanda Amado e Os Garotin são as estrelas da FanFest que promete reunir torcedores e amantes da música em Macaé Foto: Divulgação Outro grande destaque da programação será o show do trio Os Garotin. Vencedores do Grammy Latino e apontados como uma das principais revelações da nova música brasileira, os artistas chegam a Macaé embalados pelo sucesso de canções como "Calor do Momento", "Pouco a Pouco", "Queda Livre", "Garota" e "Vini Jr.". Misturando MPB, soul, R&B e pop, o grupo promete transformar a celebração da Copa em uma grande festa.

A programação ainda contará com a apresentação do DJ Pivete, responsável por manter o clima de animação antes e depois da transmissão da partida do Brasil. A proposta do evento é reunir torcedores, famílias e amantes da música em um ambiente preparado para celebrar uma das maiores paixões dos brasileiros.

Além do entretenimento, a iniciativa fortalece o calendário de grandes eventos de Macaé, movimentando o setor cultural e de serviços e oferecendo mais uma opção de lazer para moradores e visitantes durante a Copa do Mundo.

O Amanda em Casa na Copa acontece no estacionamento do Shopping Plaza Macaé, na Avenida Aluizio da Silva Gomes, no bairro Glória. Os ingressos estão à venda pela plataforma Sympla, com valores a partir de R$ 70. A classificação indicativa é de 18 anos.