Os Garotin e Amanda Amado embalaram a primeira edição do Amanda em Casa na Copa e transformaram a noite de Macaé em uma grande festaFoto: Reprodução
Mesmo com o empate entre Brasil e Marrocos, Os Garotin garantiram a alegria do público em Macaé
Amanda Amado abriu a programação da noite no projeto Amanda em Casa na Copa, que une futebol, música, gastronomia e entretenimento
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Ação da 123ª DP flagrou a suposta venda de drogas, terminou com apreensão de entorpecentes, dinheiro e celular, e reforçou o combate ao tráfico na cidade
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