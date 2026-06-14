Os Garotin e Amanda Amado embalaram a primeira edição do Amanda em Casa na Copa e transformaram a noite de Macaé em uma grande festa - Foto: Reprodução

Os Garotin e Amanda Amado embalaram a primeira edição do Amanda em Casa na Copa e transformaram a noite de Macaé em uma grande festaFoto: Reprodução

Publicado 14/06/2026 15:54

Macaé - A torcida brasileira deixou o jogo para trás e escolheu a música como motivo para comemorar em Macaé. Nem o empate em 1 a 1 entre Brasil e Marrocos esfriou os ânimos do público que participou da primeira edição do projeto Amanda em Casa na Copa. Com casa cheia, o evento reuniu torcedores, famílias e amantes da boa música em uma noite marcada por muita animação, tendo o show do trio Os Garotin como um dos momentos mais aguardados.

Logo após a transmissão da partida da Seleção Brasileira, o grupo vencedor do Grammy Latino subiu ao palco e mostrou por que é considerado uma das grandes revelações da música nacional. Misturando MPB, soul, R&B e pop, Os Garotin conquistaram o público com sucessos que fizeram a plateia cantar e dançar do início ao fim da apresentação.

A programação musical foi aberta pela cantora Amanda Amado, idealizadora do projeto, que apostou em uma proposta capaz de reunir algumas das maiores paixões do brasileiro em um só espaço. Futebol, música, gastronomia e entretenimento dividiram o protagonismo de um evento pensado para criar momentos de convivência e diversão durante o período da Copa do Mundo.

Amanda destacou que a iniciativa nasceu com o propósito de aproximar pessoas e valorizar diferentes estilos musicais. Segundo a artista, o projeto busca mostrar que a música tem o poder de conectar gerações e públicos distintos, independentemente do gênero musical.

O clima de descontração tomou conta do espaço durante toda a noite. Mesmo com o resultado da partida frustrando parte da torcida, a energia do público foi renovada a cada apresentação, transformando o evento em uma grande confraternização. A interação entre artistas e espectadores contribuiu para criar um ambiente leve e festivo, reforçando a proposta do projeto.

A primeira edição do Amanda em Casa na Copa também consolidou a iniciativa como uma das atrações do calendário de entretenimento de Macaé durante o Mundial. A expectativa é que novas apresentações mantenham o mesmo clima de celebração e continuem reunindo grandes nomes da música brasileira ao longo da competição.

Para Amanda Amado, a estreia confirmou o potencial do projeto e deixou a expectativa ainda maior para os próximos encontros. A cantora ressaltou que o palco seguirá recebendo atrações especiais durante a Copa e que a torcida continuará unida, dentro e fora das quatro linhas, em apoio à Seleção Brasileira.