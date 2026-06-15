Polícia Militar reforçou o patrulhamento em Macaé e afirmou que a segurança da população está garantida - Foto: Polícia Militar - 32º BPM

Polícia Militar reforçou o patrulhamento em Macaé e afirmou que a segurança da população está garantidaFoto: Polícia Militar - 32º BPM

Publicado 15/06/2026 11:09

Macaé - O reforço no policiamento de Macaé marcou a manhã desta segunda-feira (15), após a operação realizada pelo Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), no Complexo de Manguinhos, que terminou com a morte de Mauro Ribeiro de Almeida Júnior, conhecido como Maurinho Macaé. A ação provocou apreensão entre moradores e comerciantes, principalmente após a circulação de mensagens nas redes sociais e o fechamento temporário de alguns estabelecimentos no bairro Aeroporto.

Diante da repercussão do caso, o 32º Batalhão de Polícia Militar informou que intensificou o patrulhamento em pontos estratégicos do município e que o efetivo permanece mobilizado para garantir a tranquilidade da população.

Polícia Militar reforçou o patrulhamento em Macaé e afirmou que a segurança da população está garantida Foto: Polícia Militar - 32º BPM Segundo a corporação, a cidade segue sob monitoramento constante e não há motivo para pânico. O objetivo da operação preventiva é assegurar a ordem pública e permitir que as atividades comerciais e a rotina dos moradores transcorram normalmente.

Em nota, o 32º BPM destacou que "o policiamento segue reforçado, garantindo a segurança da população. Qualquer necessidade, basta acionar a Polícia Militar".

A presença ostensiva das equipes busca transmitir segurança à população após a morte de Maurinho Macaé, apontado pelas forças de segurança como uma das principais lideranças do tráfico de drogas com atuação em Macaé e em cidades vizinhas do Norte Fluminense.

Polícia Militar reforçou o patrulhamento em Macaé e afirmou que a segurança da população está garantida Foto: Polícia Militar - 32º BPM Durante a manhã, vídeos compartilhados nas redes sociais mostraram algumas lojas do bairro Aeroporto com as portas fechadas, reflexo da preocupação de comerciantes diante de possíveis represálias criminosas. Até o momento, porém, não há informações oficiais sobre incidentes relacionados ao caso no município.

A Polícia Militar segue acompanhando a situação e reforça que a população pode colaborar com denúncias e informações por meio do telefone 190 ou dos canais oficiais da corporação.

Polícia Militar reforçou o patrulhamento em Macaé e afirmou que a segurança da população está garantida Foto: Polícia Militar - 32º BPM

