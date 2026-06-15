Operação do Bope que terminou com a morte de Maurinho Macaé repercutiu no Norte Fluminense e mobilizou forças de segurançaFoto: Reprodução
Bope derruba apontado chefe do tráfico e operação repercute em Macaé e região
Operação do Bope no Complexo de Manguinhos terminou com a morte de Maurinho Macaé, investigado por comandar ações criminosas em cidades do Norte Fluminense
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Mesmo com o empate entre Brasil e Marrocos, Os Garotin garantiram a alegria do público em Macaé
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Barraca improvisada é retirada do ParCão da Praia Campista durante ação social em Macaé
Operação uniu assistência social, ordem pública e serviços urbanos para preservar o espaço e oferecer acolhimento à pessoa em situação de rua
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