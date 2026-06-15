Nova lei em Macaé amplia opções para tutores e aumenta a procura por jazigos destinados ao sepultamento de animais de estimaçãoFoto: Divulgação
Lei que permite sepultamento de pets em jazigos familiares aumenta procura por espaços em cemitério de Macaé
Nova legislação já desperta interesse de tutores e reforça o reconhecimento dos animais de estimação como parte das famílias
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Barraca improvisada é retirada do ParCão da Praia Campista durante ação social em Macaé
Operação uniu assistência social, ordem pública e serviços urbanos para preservar o espaço e oferecer acolhimento à pessoa em situação de rua
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