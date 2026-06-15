Expolivro será lançado dia 16 na Praça Veríssimo de Melo - Foto: Ilustração

Expolivro será lançado dia 16 na Praça Veríssimo de MeloFoto: Ilustração

Publicado 15/06/2026 11:28

Macaé - Os livros vão ganhar as ruas de Macaé a partir desta terça-feira (16) com a chegada do Expolivro, projeto itinerante que percorre o Brasil levando literatura, conhecimento e atividades culturais para públicos de todas as idades. A abertura oficial acontece às 19h, na Praça Veríssimo de Melo, reunindo autoridades, convidados e amantes da leitura em um evento que promete movimentar o Centro da cidade.

Mais do que uma biblioteca sobre rodas, o Expolivro chega ao município com uma carreta adaptada que reúne livraria, espaço de leitura e ambiente para atividades educativas e culturais. A proposta é aproximar a população do universo dos livros de forma acessível e interativa, despertando o interesse pela leitura entre crianças, jovens e adultos.

Durante os dias de permanência em Macaé, a programação contará com contação de histórias, apresentações teatrais infantis, palestras, encontros educativos, ações sociais e visitas programadas para estudantes das escolas municipais e de outras instituições de ensino. A expectativa é que milhares de pessoas passem pelo espaço ao longo da temporada.

O projeto permanecerá na Praça Veríssimo de Melo até o dia 27 de junho. O atendimento será de terça a sexta-feira, das 10h às 20h, e aos sábados, das 9h às 18h, com entrada gratuita.

Criado em 1991, o Expolivro nasceu com ônibus adaptados que funcionavam como bibliotecas e livrarias itinerantes. Com o crescimento da iniciativa, o projeto passou a contar com modernas carretas multifuncionais, ampliando a capacidade de atendimento e o número de atividades oferecidas à população.

A iniciativa é chancelada pelo Instituto Vida para Todos e pela Editora Árvore da Vida e, atualmente, possui três grandes unidades que percorrem as regiões Sul, Nordeste e Sudeste do país. O trabalho também é desenvolvido por meio de vans adaptadas que levam a proposta para diversas cidades do Brasil e até para outros países da América, Europa e África.

Ao desembarcar em Macaé, o Expolivro reforça a importância do acesso à cultura e à educação como ferramentas de transformação social, oferecendo um espaço onde a imaginação, o aprendizado e a convivência caminham lado a lado.