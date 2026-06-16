Embarcação Skandi Amazonas segue encalhada na Praia Campista e mantém autoridades e moradores atentos aos desdobramentos do caso - Foto: Reprodução Rede Social

Embarcação Skandi Amazonas segue encalhada na Praia Campista e mantém autoridades e moradores atentos aos desdobramentos do casoFoto: Reprodução Rede Social

Publicado 16/06/2026 12:15

Macaé - O tempo passa, mas a Skandi Amazonas continua na Praia Campista. Passados 32 dias desde o encalhe da embarcação, o episódio segue provocando questionamentos em Macaé e mobilizando o poder público, que cobra informações sobre os procedimentos e o prazo para a retirada do navio.

Na Câmara Municipal, o assunto voltou ao centro das discussões nesta semana. Integrante da Frente Parlamentar de Petróleo e Energia, a vereadora Leandra Lopes acompanha o caso e defende maior transparência por parte da empresa responsável pela embarcação e também da Petrobras, para que a população tenha acesso às informações sobre as medidas adotadas e os próximos passos da operação.

Embora a DOF tenha informado que mantém equipes técnicas especializadas monitorando a situação e realizando ações preventivas para evitar danos ambientais, até o momento não foi divulgada uma previsão oficial para a remoção da embarcação, que permanece na faixa costeira de Macaé.

A ausência de um cronograma definido tem alimentado a preocupação de moradores e representantes do Legislativo. Para Leandra Lopes, a cidade não pode conviver com incertezas diante de uma atividade econômica que faz parte do seu cotidiano.

"Até agora, por sorte, não tivemos nenhum acidente ambiental. Mas Macaé é uma cidade que não pode depender da sorte. Convivemos diariamente com a indústria do petróleo, embarcações e operações offshore. Por isso, cobramos uma resposta concreta sobre quando essa situação será resolvida", afirmou a parlamentar.

O episódio também trouxe de volta um antigo debate sobre a importância dos royalties do petróleo para os municípios produtores. Segundo a vereadora, a presença da indústria petrolífera gera desenvolvimento econômico, mas também impõe desafios e riscos que exigem investimentos permanentes em infraestrutura, fiscalização e proteção ambiental.

Leandra destacou que Macaé desempenha um papel estratégico na cadeia produtiva do petróleo brasileiro, concentrando operações da Bacia de Campos e recebendo empresas e trabalhadores de diversas regiões do país.

Na avaliação da parlamentar, casos como o da Skandi Amazonas evidenciam os impactos que a atividade offshore pode provocar no território e reforçam a necessidade de mecanismos de compensação financeira aos municípios produtores.

A Frente Parlamentar de Petróleo e Energia da Câmara de Macaé acompanha os desdobramentos do caso e é formada pelos vereadores Leandra Lopes, Vicente da Fox, Alan Mansur e Denis Madureira. O grupo defende o acompanhamento permanente das operações ligadas ao setor petrolífero e o fortalecimento das políticas públicas voltadas à segurança ambiental e ao desenvolvimento econômico do município.

Enquanto a embarcação permanece encalhada, a expectativa é que novos esclarecimentos sejam apresentados pelos órgãos e empresas envolvidos, principalmente sobre o planejamento técnico para a retirada do navio e as medidas adotadas para preservar o meio ambiente e a segurança da área.