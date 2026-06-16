Embarcação Skandi Amazonas segue encalhada na Praia Campista e mantém autoridades e moradores atentos aos desdobramentos do casoFoto: Reprodução Rede Social
Skandi Amazonas completa 32 dias encalhada e Câmara de Macaé cobra respostas sobre retirada da embarcação
Permanência do navio na Praia Campista mobiliza Frente Parlamentar do Petróleo e Energia, que pede mais transparência sobre o cronograma de remoção e reforça debate sobre os impactos da indústria offshore no município
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32º BPM intensificou o patrulhamento na cidade e afirmou que o efetivo segue mobilizado para manter a normalidade
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Operação do Bope no Complexo de Manguinhos terminou com a morte de Maurinho Macaé, investigado por comandar ações criminosas em cidades do Norte Fluminense
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