Jogadores do Macaé Esporte intensificam a preparação para a estreia na Copa Rio diante do Americano - Foto: Ilustração

Jogadores do Macaé Esporte intensificam a preparação para a estreia na Copa Rio diante do AmericanoFoto: Ilustração

Publicado 17/06/2026 09:40

Macaé - Macaé Esporte inicia nesta quarta-feira (17) mais um importante capítulo da sua história. O Alvianil Praiano estreia na Copa Rio de Profissionais 2026 diante do Americano, em confronto válido pelo jogo de ida da primeira fase da competição estadual, levando para campo a expectativa de uma boa campanha e o desejo de recolocar o clube em destaque no cenário do futebol fluminense.

A partida será disputada às 14h45, no Estádio Ferreirão, em Cardoso Moreira. Mesmo atuando fora de casa, a diretoria e a comissão técnica apostam na presença da torcida macaense para empurrar a equipe em busca de um resultado positivo que possa dar tranquilidade para a sequência do mata-mata.

A Copa Rio é considerada uma das competições mais importantes do calendário estadual, reunindo clubes tradicionais e oferecendo visibilidade para atletas e equipes que buscam espaço no futebol carioca. Para o Macaé, o torneio representa uma oportunidade de fortalecer o projeto esportivo e reafirmar sua tradição dentro do Estado do Rio de Janeiro.

O desafio diante do Americano promete equilíbrio. As duas equipes chegam motivadas para a disputa e sabem da importância de conquistar vantagem logo no primeiro encontro. Em competições eliminatórias, um bom resultado na partida de ida pode ser determinante para a classificação.

Nos bastidores, o clube reconhece as dificuldades que envolvem a logística do confronto e o deslocamento dos torcedores até Cardoso Moreira, mas reforça a importância do apoio vindo das arquibancadas. A participação da torcida é vista como um combustível extra para os atletas durante os 90 minutos.

A expectativa é de um duelo marcado pela intensidade e pela rivalidade regional, ingredientes que costumam atrair a atenção dos apaixonados pelo futebol do interior fluminense. O elenco alvianil chega preparado para enfrentar o desafio e iniciar a caminhada na competição com confiança.

Os ingressos para a partida custam R$ 20 a inteira e R$ 10 a meia-entrada. O confronto entre Macaé Esporte e Americano acontece nesta quarta-feira, às 14h45, no Estádio Ferreirão, em Cardoso Moreira, abrindo oficialmente a trajetória do clube na Copa Rio 2026.

Serviço do jogo: Macaé Esporte x Americano, quarta-feira (17), às 14h45, no Estádio Ferreirão, em Cardoso Moreira. Ingressos: R$ 20 a inteira e R$ 10 a meia-entrada.