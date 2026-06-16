Trabalhadores podem procurar a Central do Trabalhador de Macaé para se candidatar às 936 vagas disponíveis nesta semana - Foto: Ilustração

Trabalhadores podem procurar a Central do Trabalhador de Macaé para se candidatar às 936 vagas disponíveis nesta semanaFoto: Ilustração

Publicado 16/06/2026 12:25

Macaé - Quem está em busca de uma oportunidade de trabalho em Macaé ganhou um novo incentivo para atualizar o currículo. A cidade iniciou a semana com 936 vagas de emprego disponíveis, reforçando o aquecimento do mercado local e a diversidade de setores que seguem contratando profissionais de diferentes níveis de escolaridade e experiências.

As oportunidades foram divulgadas pela Secretaria Municipal de Trabalho e Renda e contemplam áreas estratégicas da economia macaense, como comércio, serviços, hotelaria, alimentação, construção civil, transporte, indústria e o segmento de óleo e gás, um dos principais motores econômicos do município.

Entre as funções com maior número de vagas, o destaque é para camareira, com 70 oportunidades. Também há procura significativa por profissionais para os cargos de trainer petroquímica com inglês e taifeiro, ambos com 30 vagas, além de operador de loja, também com 30 postos de trabalho.

A lista inclui ainda 15 oportunidades para atendente de padaria e outras 15 para conferente, além de vagas em manutenção, cozinha, logística, serviços gerais, transporte e atividades técnicas, ampliando as chances tanto para quem busca o primeiro emprego quanto para profissionais que desejam retornar ao mercado.

Outro ponto de destaque é a oferta de vagas destinadas a Pessoas com Deficiência (PCD). As oportunidades abrangem funções operacionais, administrativas, técnicas e especializadas, fortalecendo a política de inclusão e diversidade no ambiente de trabalho.

Além das vagas imediatas, há oportunidades para programas de formação profissional. Entre elas estão dez vagas para trainee em técnico em automação, voltadas para quem deseja ingressar em uma das áreas que mais crescem na indústria.

A diversidade das oportunidades reflete o momento econômico vivido pelo município, que vem registrando crescimento na geração de empregos formais e atraindo investimentos em diferentes segmentos produtivos.

Os interessados devem procurar a Central do Trabalhador de Macaé, localizada no Edifício Comercial Lotus, na Avenida Nossa Senhora da Glória, nº 1.181, na Praia Campista. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Para realizar o cadastro e participar dos processos seletivos, é necessário apresentar documentos pessoais e currículo atualizado. O município também disponibiliza a opção de cadastro online, facilitando o acesso às oportunidades para os candidatos.

A expectativa é que as vagas sejam preenchidas de forma dinâmica, já que a relação de oportunidades sofre atualizações constantes de acordo com a demanda das empresas parceiras da Secretaria de Trabalho e Renda.