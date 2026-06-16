Trabalhadores podem procurar a Central do Trabalhador de Macaé para se candidatar às 936 vagas disponíveis nesta semanaFoto: Ilustração
Macaé acelera geração de empregos e abre 936 vagas em diferentes setores da economia
Comércio, offshore, hotelaria, indústria e serviços impulsionam novas oportunidades para trabalhadores e PCDs
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Macaé apresenta potencial econômico ao consulado dos EUA e destaca geração de empregos e novos investimentos
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