Festa de São João Batista é um dos principais destaques do Giro Cultural e reúne manifestações religiosas, apresentações artísticas e atrações para toda a família - Foto: Moisés Bruno H. Santos

Festa de São João Batista é um dos principais destaques do Giro Cultural e reúne manifestações religiosas, apresentações artísticas e atrações para toda a famíliaFoto: Moisés Bruno H. Santos

Publicado 16/06/2026 12:29

Macaé - Arte, tradição e entretenimento vão caminhar lado a lado em Macaé nos próximos dias. A programação do Giro Cultural preparou uma agenda diversificada que reúne atividades gratuitas em diferentes pontos da cidade, valorizando a cultura local e promovendo opções de lazer para públicos de todas as idades. O grande destaque fica por conta da tradicional Festa de São João Batista, que transforma o Centro em um espaço de celebração, fé e convivência comunitária.

A programação começa com ações voltadas à educação patrimonial. Nesta terça-feira (16), jovens da Guarda Mirim participam de uma visita guiada ao Solar dos Mellos, um dos principais patrimônios históricos do município. A proposta é aproximar as novas gerações da história e da memória cultural macaense.

Na quarta-feira (17), o Solar dos Mellos volta a receber o público com mais uma edição do Cinema Comentado. O filme escolhido é "Flores Raras", produção brasileira inspirada na história da arquiteta Lota de Macedo Soares e da poeta americana Elizabeth Bishop, proporcionando ao público uma experiência que une arte e reflexão.

A quinta-feira (18) será marcada por atividades diversificadas. O CRISANA recebe aulas de funcional sob orientação do professor Juan, em horários pela manhã e à tarde. No CRIASANA, a programação inclui aula de capoeira com o professor Renato. No mesmo dia, o Hall da Escola Estadual Matias Neto será palco da apresentação do grupo Vozes Entretom, regido pelo maestro Jardel Maia, da Escola Municipal de Artes Maria José Guedes.

Ainda na quinta-feira, o Solar dos Mellos promove mais uma edição do Café Literário, com o lançamento do livro "Inclusão, Arte e Educação", reunindo escritores, educadores e amantes da literatura em um encontro voltado à valorização da produção intelectual.

Na sexta-feira (19), o CRISANA mantém as atividades de funcional e o CRIASANA amplia seu horário de funcionamento, abrindo as portas para atividades culturais e de convivência durante a noite.

O fim de semana marca o início da programação festiva de São João Batista. No sábado (20), as celebrações começam às 18h na Paróquia São João Batista, no Centro. A tradicional quadrilha Tô Sem Freio abre a parte artística da festa, seguida pelo show do Grupo Biguá, levando muito forró e música popular ao público.

No domingo (21), a festa ganha um clima ainda mais familiar. O almoço especial contará com a tradicional Feijoada do Mineiro, acompanhada da apresentação musical de Marco Beraldini. Durante a noite, a programação continua com a histórica Banda Lyra dos Conspiradores e, em seguida, o show da cantora Lita Lopes.

A segunda-feira (22) reserva um importante momento para a cultura popular macaense. O CRIASANA promove o ensaio aberto das Batuqueiras, grupo de estudos de maracatu que desenvolve um trabalho de valorização das tradições afro-brasileiras. Já na Festa de São João Batista, a quadrilha Roceiros da Projetada anima a noite, seguida pelo show do cantor Ronan Andrade.

Na terça-feira (23), a programação junina continua com a apresentação da quadrilha Lua de Prata, uma das mais tradicionais da região, além do show de Fábio Horácio, que promete embalar o público com um repertório diversificado.

O encerramento acontece na quarta-feira (24), data dedicada ao padroeiro São João Batista. A festa começa ao meio-dia com almoço festivo, churrasco e música ao vivo comandada por Anderson Chatelier. À noite, a emoção do esporte se une à programação cultural com a transmissão da partida entre Brasil e Escócia pela Copa do Mundo, em um telão instalado na praça, proporcionando aos torcedores um espaço de confraternização.

Logo após o jogo, o cantor Tony Alisson sobe ao palco para encerrar a programação musical da festa. O tradicional Festival de Prêmios fecha as celebrações, mantendo viva uma das maiores tradições religiosas e culturais de Macaé.

Além da Festa de São João Batista, o CRIASANA manterá atividades abertas ao público durante todo o período, funcionando em horários especiais ao longo do fim de semana e reforçando sua vocação como espaço de convivência, arte e inclusão social.

Com uma agenda que une patrimônio histórico, literatura, cinema, esporte, música, cultura popular, gastronomia, manifestações religiosas e a paixão nacional pelo futebol, o Giro Cultural reafirma a importância de Macaé como um dos principais polos culturais do Norte Fluminense, oferecendo uma programação capaz de reunir famílias, turistas e moradores em diferentes espaços da cidade.