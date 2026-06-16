Publicado 16/06/2026 13:54

Macaé - Macaé amanheceu com movimentação das forças de segurança nesta terça-feira (16) ao integrar uma das maiores operações policiais dos últimos anos contra o crime organizado no país. A cidade do Norte Fluminense está entre os alvos de uma ação interestadual que busca desarticular uma facção criminosa com origem na Bahia e ramificações em outras regiões do Brasil.



Coordenada pela Polícia Civil, a operação ocorre simultaneamente na Bahia, em Santa Catarina e no Estado do Rio de Janeiro, incluindo Macaé. Segundo as investigações, a organização criminosa é suspeita de envolvimento em uma série de homicídios e outros crimes de alta gravidade.



De acordo com informações divulgadas pelas autoridades, pelo menos 16 pessoas foram presas nas primeiras horas da operação. Os investigados são apontados como integrantes da estrutura da facção, ocupando funções estratégicas que vão desde o comando das atividades criminosas até a gestão financeira e a execução de ações violentas.



As investigações indicam que o grupo possui ligação com pelo menos 15 homicídios registrados em Salvador entre os anos de 2025 e 2026. O objetivo da operação é enfraquecer a capacidade de atuação da organização, atingindo suas lideranças e interrompendo a logística utilizada para a prática de crimes.



Em Macaé, a ação faz parte do trabalho integrado entre as forças de segurança estaduais, que vêm intensificando o combate às organizações criminosas com atuação interestadual. A presença do município na operação demonstra a importância do intercâmbio de informações entre os órgãos de inteligência e investigação.



As equipes policiais cumprem mandados judiciais e realizam diligências para localizar suspeitos e reunir novas provas que possam fortalecer as investigações. As autoridades não descartam novas prisões e outras medidas ao longo do dia, à medida que a operação avança.



A ofensiva também busca atingir a estrutura financeira da facção, considerada fundamental para a manutenção das atividades criminosas. Além da atuação direta em crimes violentos, grupos dessa natureza costumam utilizar redes de apoio e movimentações financeiras para expandir suas operações em diferentes estados.



A Polícia Civil informou que a operação representa mais um passo no enfrentamento ao crime organizado e na repressão às organizações responsáveis por homicídios e outros delitos de grande impacto social. O trabalho segue em andamento, e novas informações deverão ser divulgadas conforme o avanço das diligências.



Até o momento, as autoridades não divulgaram o número de mandados cumpridos em Macaé nem detalhes específicos sobre os alvos localizados no município. A investigação continua sob sigilo para não comprometer as próximas etapas da operação.