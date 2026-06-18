Macaé Esporte e Americano fizeram um duelo equilibrado e deixaram a disputa pela vaga para o jogo de voltaFoto: Rede Social Macaé Esporte
Macaé Esporte segura pressão, empata com o Americano e deixa decisão da vaga aberta na Copa Rio
Alvianil Praiano iguala sem gols no duelo de ida e vai decidir a classificação para a próxima fase em Campos dos Goytacazes
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Operação entre Macaé e Goiás desarticula esquema milionário de golpes e prende suspeito ligado à morte de vítima idosa
Investigação aponta movimentação de mais de R$ 427 mil em fraudes eletrônicas; homem foi localizado em Rio das Ostras durante ação integrada das polícias civis
Macaé Esporte abre caminhada na Copa Rio e convoca torcida para duelo decisivo contra o Americano
Alvianil estreia na edição 2026 da competição estadual nesta quarta-feira, em Cardoso Moreira, e aposta na força da arquibancada para buscar vantagem no confronto
Macaé entra na rota de megaoperação interestadual que mira facção ligada a série de homicídios
Ação coordenada acontece em três estados e busca desarticular a estrutura financeira e operacional de organização criminosa investigada por assassinatos e outros delitos
Giro Cultural movimenta Macaé com programação especial e Festa de São João Batista reúne tradição, música e Copa do Mundo
Cinema, literatura, exposições, atividades esportivas, manifestações populares e uma extensa agenda junina prometem transformar a cidade em um grande palco cultural até o dia 24 de junho
Macaé acelera geração de empregos e abre 936 vagas em diferentes setores da economia
Comércio, offshore, hotelaria, indústria e serviços impulsionam novas oportunidades para trabalhadores e PCDs
Macaé apresenta potencial econômico ao consulado dos EUA e destaca geração de empregos e novos investimentos
Visita do cônsul-geral norte-americano reuniu autoridades municipais e colocou em evidência os indicadores de desenvolvimento, segurança, qualificação profissional e oportunidades de negócios da cidade
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