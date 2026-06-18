Macaé Esporte e Americano fizeram um duelo equilibrado e deixaram a disputa pela vaga para o jogo de volta - Foto: Rede Social Macaé Esporte

Macaé Esporte e Americano fizeram um duelo equilibrado e deixaram a disputa pela vaga para o jogo de voltaFoto: Rede Social Macaé Esporte

Publicado 18/06/2026 09:09

Macaé - O Macaé Esporte manteve vivo o sonho de avançar na Copa Rio 2026 após empatar em 0 a 0 com o Americano, na tarde desta quarta-feira (17), no Estádio Ferreirão, em Cardoso Moreira. O resultado deixou a disputa completamente aberta e transferiu a decisão da vaga para o confronto de volta, marcado para a próxima terça-feira (23), em Campos dos Goytacazes.

Diante de um adversário tradicional do futebol fluminense, o Alvianil Praiano mostrou organização e equilíbrio em um duelo marcado pela forte marcação e pelas poucas oportunidades claras de gol. As duas equipes buscaram a vitória, mas encontraram dificuldades para furar os sistemas defensivos.

O empate sem gols faz com que o segundo confronto ganhe ainda mais importância. Quem vencer no Estádio Ari de Oliveira e Souza, o Aryzão, garante a classificação para a próxima fase da competição. Em caso de novo empate, a definição da vaga dependerá do regulamento da Copa Rio.

A partida também evidenciou a postura competitiva do Macaé, que soube administrar a pressão em um confronto de mata-mata e deixou a decisão em aberto. O desempenho reforça a expectativa da torcida por uma boa campanha na competição estadual, considerada uma das principais vitrines do futebol do Rio de Janeiro.

Agora, o elenco volta as atenções para a preparação do duelo decisivo. A comissão técnica terá alguns dias para ajustar a equipe e corrigir detalhes antes da viagem para Campos, onde o clube buscará um resultado positivo fora de casa.

Do outro lado, o Americano também aposta no fator local para conquistar a classificação. A expectativa é de um grande público no Aryzão para acompanhar um clássico regional que promete muita disputa e emoção do início ao fim.

A partida decisiva entre Macaé Esporte e Americano acontece na próxima terça-feira (23), em Campos dos Goytacazes, e definirá quem seguirá na briga pelo título da Copa Rio 2026.