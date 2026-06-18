Guardas municipais participam de treinamento especializado voltado ao uso responsável da força e ao fortalecimento da segurança públicaFoto: Moisés Bruno H. Santos
Macaé amplia preparo da Guarda Municipal e recebe investimento milionário em segurança pública
Programa Município Mais Seguro reúne agentes de quatro cidades, capacita profissionais em técnicas modernas e prevê mais de R$ 3 milhões em equipamentos e tecnologia
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Homem é preso após perseguição e troca de tiros durante ação da PM em Macaé
Suspeito foi capturado no Parque Aeroporto depois de desobedecer ordem de parada; motocicleta com sinais de adulteração foi apreendida e o policiamento segue reforçado na região
Saúde mental e combate à violência nas escolas entram na pauta da Câmara de Macaé
Projeto aprovado prevê políticas de prevenção a ataques nas unidades de ensino, enquanto vereadores cobram reforço no atendimento psicológico da rede municipal
Diabetes infantil entra no centro do debate e Câmara de Macaé cobra monitores de glicose nas escolas
Requerimento apresentado por Dra. Mayara Rezende e Tico Jardim busca garantir mais segurança e qualidade de vida para estudantes com diabetes tipo 1 na rede pública
Macaé Esporte segura pressão, empata com o Americano e deixa decisão da vaga aberta na Copa Rio
Alvianil Praiano iguala sem gols no duelo de ida e vai decidir a classificação para a próxima fase em Campos dos Goytacazes
Operação entre Macaé e Goiás desarticula esquema milionário de golpes e prende suspeito ligado à morte de vítima idosa
Investigação aponta movimentação de mais de R$ 427 mil em fraudes eletrônicas; homem foi localizado em Rio das Ostras durante ação integrada das polícias civis
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