Guardas municipais participam de treinamento especializado voltado ao uso responsável da força e ao fortalecimento da segurança pública - Foto: Moisés Bruno H. Santos

Guardas municipais participam de treinamento especializado voltado ao uso responsável da força e ao fortalecimento da segurança públicaFoto: Moisés Bruno H. Santos

Publicado 18/06/2026 09:23

Macaé - O Centro de Convenções Jornalista Roberto Marinho se transformou em sala de aula para dezenas de guardas municipais que participam do Programa Município Mais Seguro. A iniciativa, realizada em parceria entre o Governo Federal e a administração municipal, busca modernizar a atuação das corporações e preparar os agentes para desafios cada vez mais complexos do cotidiano.

A capacitação teve início na segunda-feira e segue até o fim do mês, dividida em dois módulos de 40 horas cada. O primeiro aborda o Uso Diferenciado da Força, com foco em técnicas modernas, legislação, direitos humanos e preservação da vida. Já o segundo será dedicado ao Policiamento Comunitário Aplicado, estratégia que aproxima as forças de segurança da população.

O treinamento reúne metade do efetivo de Macaé e agentes de Campos dos Goytacazes, Rio das Ostras e Armação dos Búzios, fortalecendo a integração regional. Ao todo, 16 instrutores especializados participam das atividades, entre policiais militares e guardas municipais com experiência em diferentes estados do país.

Entre os conteúdos apresentados estão o emprego de equipamentos de menor potencial ofensivo, o uso de espargidores lacrimogêneos e armas eletroeletrônicas de incapacitação neuromuscular, sempre dentro dos protocolos nacionais e internacionais de segurança. A programação também conta com acompanhamento psicológico, reconhecendo a importância da saúde mental dos profissionais que atuam diariamente na linha de frente da proteção da sociedade.

Com a adesão ao Programa Município Mais Seguro, Macaé deverá receber investimentos superiores a R$ 3 milhões em capacitação, formação técnica, tecnologias e equipamentos destinados à Guarda Municipal, todos na modalidade de doação.

A coordenação local dos cursos é realizada pelos guardas municipais Leandro Fonseca e Pires. Representando a Senasp, participa da supervisão Mainar Rocha. O quadro de instrutores reúne especialistas de diferentes corporações, incluindo profissionais da Guarda Civil Municipal de Porto Alegre, da Brigada Militar do Rio Grande do Sul, da Polícia Militar do Maranhão e de outras instituições de segurança pública.

A expectativa é que o conhecimento adquirido durante a capacitação seja refletido diretamente na qualidade dos serviços prestados à população, fortalecendo a atuação preventiva, o respeito aos direitos dos cidadãos e a eficiência das ações desenvolvidas pela Guarda Municipal.