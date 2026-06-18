Vereadores discutiram medidas de prevenção à violência escolar e o fortalecimento da assistência psicológica na rede municipal de Macaé - Foto: Ilustração

Vereadores discutiram medidas de prevenção à violência escolar e o fortalecimento da assistência psicológica na rede municipal de MacaéFoto: Ilustração

Publicado 18/06/2026 09:15

Macaé - A criação de estratégias para tornar as escolas mais seguras e preparadas para enfrentar situações de violência avançou na Câmara Municipal de Macaé. Durante a sessão desta quarta-feira (17), os vereadores aprovaram o Projeto de Lei 339/2025, de autoria da vereadora Leandra Lopes (PT), que estabelece políticas de prevenção e enfrentamento à violência e a possíveis atentados nas unidades de ensino do município.

A proposta agora segue para análise do Poder Executivo e tem como objetivo fortalecer ações preventivas, ampliar a conscientização da comunidade escolar e criar mecanismos que contribuam para a proteção de alunos, professores e funcionários.

Durante a discussão da matéria, Leandra destacou que o ambiente digital também precisa fazer parte das estratégias de prevenção. Segundo a parlamentar, muitos episódios de violência têm relação com conteúdos disseminados nas redes sociais e em plataformas da internet.

"Precisamos orientar pais e estudantes sobre o uso responsável das ferramentas digitais. Em muitos casos, deixar uma criança sem supervisão na internet pode representar riscos tão grandes quanto outros perigos do cotidiano", afirmou.

Além do projeto de lei, a vereadora apresentou o Requerimento 321/2026, solicitando a ampliação do atendimento psicológico nas escolas da rede municipal. A proposta busca fortalecer o suporte emocional para estudantes e profissionais da educação, diante do crescimento das demandas relacionadas à saúde mental.

Segundo Leandra, a pandemia deixou marcas importantes no ambiente escolar, aumentando a necessidade de acompanhamento especializado.

A iniciativa recebeu apoio de outros parlamentares. O vereador Luciano Diniz (Cidadania) ressaltou que o município enfrenta uma demanda crescente por serviços ligados à saúde mental.

"Nunca houve uma necessidade tão grande de profissionais dessa área como nos dias atuais. É um cuidado que precisa alcançar alunos, professores e toda a comunidade escolar", destacou.

Os requerimentos apresentados na Câmara não têm força de lei, mas funcionam como instrumentos oficiais para solicitar informações e providências ao Executivo. Já o projeto aprovado representa um passo importante para a construção de políticas públicas voltadas à segurança e ao bem-estar nas escolas de Macaé.

A expectativa é que, com a análise da Prefeitura, as medidas possam contribuir para fortalecer a rede de proteção aos estudantes, ampliando ações preventivas e oferecendo mais suporte psicológico às famílias e aos profissionais da educação.