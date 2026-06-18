Vereadores discutiram medidas de prevenção à violência escolar e o fortalecimento da assistência psicológica na rede municipal de MacaéFoto: Ilustração
Saúde mental e combate à violência nas escolas entram na pauta da Câmara de Macaé
Projeto aprovado prevê políticas de prevenção a ataques nas unidades de ensino, enquanto vereadores cobram reforço no atendimento psicológico da rede municipal
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