Vereadores defendem a implantação de dispositivos de monitoramento da glicemia para estudantes da rede municipal - Foto: Reprodução

Vereadores defendem a implantação de dispositivos de monitoramento da glicemia para estudantes da rede municipalFoto: Reprodução

Publicado 18/06/2026 09:12

Macaé - A rotina de crianças e adolescentes com diabetes tipo 1 voltou ao centro das discussões na Câmara de Macaé. A preocupação com a saúde e a segurança dos estudantes motivou a apresentação de um requerimento que cobra do Poder Executivo informações sobre o fornecimento de aparelhos de monitoramento contínuo da glicose para alunos da rede pública municipal.

A proposta foi apresentada pela vereadora Dra. Mayara Rezende, do Republicanos, com coautoria do vereador Tico Jardim, do Cidadania, e recebeu apoio dos demais parlamentares durante a sessão legislativa. O objetivo é ampliar a proteção dos estudantes que convivem diariamente com a doença e dependem do acompanhamento constante dos níveis de glicemia.

Segundo Dra. Mayara, a implantação desses dispositivos já é prevista em legislação de sua autoria, mas ainda não foi apresentado um cronograma oficial para que os equipamentos cheguem às escolas do município.

"Essa é uma demanda importante para as famílias. Já existe uma legislação sobre o tema e estamos buscando informações sobre quando os sensores serão disponibilizados para atender os alunos da rede pública", destacou a vereadora durante a discussão da matéria.

O vereador Tico Jardim reforçou que o assunto é uma das principais reivindicações recebidas pela população. De acordo com ele, muitos pais procuram os parlamentares em busca de respostas sobre a disponibilização dos aparelhos, principalmente aqueles que não têm condições financeiras de adquirir os sensores, que possuem custo elevado.

"Frequentemente somos procurados por famílias que convivem com essa realidade e esperam uma solução para garantir mais tranquilidade aos filhos durante o período escolar", afirmou.

Os dispositivos de monitoramento contínuo da glicose permitem acompanhar os níveis de açúcar no sangue em tempo real, reduzindo a necessidade de múltiplas perfurações diárias e auxiliando na prevenção de episódios de hipoglicemia e hiperglicemia. O equipamento também oferece mais autonomia aos estudantes e maior segurança para pais, responsáveis e profissionais da educação.

Embora o requerimento não tenha força de lei, ele representa um instrumento oficial de fiscalização do Legislativo e será encaminhado ao Executivo Municipal para que sejam prestados esclarecimentos sobre o planejamento, os prazos e as medidas relacionadas à implantação do benefício.

A iniciativa amplia o debate sobre políticas públicas voltadas à saúde infantil e à inclusão de estudantes com doenças crônicas, destacando a importância de criar um ambiente escolar mais seguro e preparado para atender às necessidades de quem depende de cuidados permanentes.