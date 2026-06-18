Operação da Polícia Militar terminou com um suspeito preso e uma motocicleta adulterada apreendida em Macaé - Foto: Divulgação

Operação da Polícia Militar terminou com um suspeito preso e uma motocicleta adulterada apreendida em MacaéFoto: Divulgação

Publicado 18/06/2026 09:19

Macaé - A atuação da Polícia Militar em uma das regiões mais movimentadas de Macaé terminou com a prisão de um homem, a apreensão de uma motocicleta adulterada e o reforço das ações de segurança no bairro Parque Aeroporto. A ocorrência foi registrada durante uma operação do 32º BPM voltada ao combate de crimes e ao aumento da sensação de segurança da população.

Segundo a corporação, os policiais realizavam patrulhamento ostensivo após denúncias de que ocupantes de motocicletas estariam intimidando comerciantes da região. Durante a ação, a equipe identificou dois homens circulando em alta velocidade e sem capacete, levantando suspeitas.

Ao receberem ordem de parada, os ocupantes da motocicleta ignoraram a determinação e iniciaram uma fuga em direção à Comunidade da Fronteira. De acordo com a Polícia Militar, durante o acompanhamento tático, criminosos da localidade efetuaram disparos contra as equipes, que reagiram à agressão.

Na tentativa de escapar, os suspeitos perderam o controle da motocicleta e sofreram uma queda. Um dos envolvidos foi capturado no local, enquanto o condutor conseguiu fugir para o interior da comunidade.

O homem detido foi encaminhado para a 123ª Delegacia de Polícia, onde a ocorrência foi registrada. A motocicleta utilizada na fuga permaneceu apreendida após os policiais constatarem sinais de adulteração, incluindo chassi raspado e ausência de placa de identificação. O veículo será submetido à perícia.

Em nota, o comando do 32º BPM informou que o reforço do policiamento continuará no Parque Aeroporto e em áreas estratégicas de Macaé. A medida busca ampliar a prevenção de crimes, garantir a tranquilidade dos moradores e fortalecer a presença das forças de segurança nas ruas.

A Polícia Militar também reforça a importância da participação da população no combate à criminalidade, destacando que denúncias e informações podem auxiliar nas investigações e nas ações de patrulhamento desenvolvidas no município.