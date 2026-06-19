Prefeitos de Macaé e Rio das Ostras reforçam parceria em busca da duplicação de trecho da RJ-106 - Foto: Divulgação

Prefeitos de Macaé e Rio das Ostras reforçam parceria em busca da duplicação de trecho da RJ-106Foto: Divulgação

Publicado 19/06/2026 11:35

Macaé - A ligação entre Macaé e Rio das Ostras voltou ao centro das discussões regionais. Os prefeitos de Macaé, Welberth Rezende, e de Rio das Ostras, Carlos Augusto, decidiram fortalecer uma articulação conjunta para viabilizar a duplicação de um trecho da Rodovia Amaral Peixoto (RJ-106), considerado um dos principais gargalos da mobilidade urbana e econômica do Norte Fluminense.

Durante encontro realizado nesta semana, os gestores alinharam a elaboração de um documento oficial solicitando uma audiência com o governador em exercício do Estado do Rio de Janeiro, desembargador Ricardo Couto. O objetivo é apresentar a necessidade da obra e defender a inclusão do projeto entre as prioridades da infraestrutura estadual.

A proposta contempla a duplicação de um trecho inferior a dez quilômetros na divisa entre os dois municípios, área que concentra intenso fluxo diário de trabalhadores, estudantes, pacientes, empresários e veículos de carga. Nos horários de pico, os congestionamentos afetam diretamente a rotina de milhares de pessoas e impactam a economia regional.

Segundo Welberth Rezende, a intervenção representa um investimento que vai além da mobilidade. Para o prefeito de Macaé, a duplicação contribuirá para o desenvolvimento econômico, facilitará o acesso aos serviços de saúde e educação e oferecerá melhores condições de deslocamento para quem depende diariamente da rodovia.

A integração entre os dois municípios também foi destacada por Carlos Augusto. O prefeito de Rio das Ostras ressaltou que a parceria já vem produzindo resultados em outras demandas conjuntas e que a duplicação da RJ-106 é uma reivindicação antiga da população regional.

Além dos congestionamentos, a situação da rodovia preocupa pela segurança. O intenso movimento e as condições de alguns trechos da pista aumentam os riscos de acidentes e dificultam o tráfego em períodos de maior circulação. Outro ponto sensível é o reflexo do trânsito sobre vias importantes de Rio das Ostras, como a Avenida Professor Leandro Faria Sarzedas, conhecida como Avenida Petróleo e Gás, acesso estratégico à Zona Especial de Negócios.

A iniciativa dos dois prefeitos busca transformar uma demanda histórica em pauta prioritária junto ao Governo do Estado. A expectativa é que o diálogo institucional contribua para acelerar estudos técnicos e futuros investimentos capazes de melhorar a mobilidade entre as cidades.

A proposta também é vista como uma ação de interesse regional, já que a RJ-106 conecta importantes polos econômicos do litoral fluminense e atende diariamente milhares de moradores e visitantes.