Prefeitos de Macaé e Rio das Ostras reforçam parceria em busca da duplicação de trecho da RJ-106Foto: Divulgação
Macaé e Rio das Ostras unem forças para tirar do papel a duplicação da RJ-106 e enfrentar gargalo histórico da região
Prefeitos articulam encontro com o governo estadual e defendem obra considerada estratégica para a mobilidade, a economia e a segurança viária
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Suspeito foi capturado no Parque Aeroporto depois de desobedecer ordem de parada; motocicleta com sinais de adulteração foi apreendida e o policiamento segue reforçado na região
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Projeto aprovado prevê políticas de prevenção a ataques nas unidades de ensino, enquanto vereadores cobram reforço no atendimento psicológico da rede municipal
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Requerimento apresentado por Dra. Mayara Rezende e Tico Jardim busca garantir mais segurança e qualidade de vida para estudantes com diabetes tipo 1 na rede pública
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