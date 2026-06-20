Delacruz e Amanda Amado emocionaram o público em uma noite de ingressos esgotados na Fan Fest em Macaé - Foto: Gabriel de Castro - Palmer Assessoria de Comunicação

Delacruz e Amanda Amado emocionaram o público em uma noite de ingressos esgotados na Fan Fest em MacaéFoto: Gabriel de Castro - Palmer Assessoria de Comunicação

Publicado 20/06/2026 10:34

Macaé - A música tomou conta de Macaé e mostrou que a paixão pela Copa do Mundo também pode ser celebrada em grandes encontros culturais. Com ingressos esgotados e um público que cantou do início ao fim, a Fan Fest Amanda em Casa na Copa transformou a noite desta sexta-feira (19) em um dos eventos mais movimentados da temporada, tendo o cantor Delacruz como principal atração.

A festa começou com a anfitriã Amanda Amado, cantora, compositora e ex-participante do The Voice, que levou ao palco um repertório recheado de samba e pagode. Sucessos do gênero dividiram espaço com músicas autorais, como "Caçando Motivo" e "Tua", seu lançamento mais recente, aquecendo o público para a atração principal.

A expectativa aumentou a cada minuto até a entrada de Delacruz. Recebido sob aplausos e gritos dos fãs, o artista encontrou uma plateia completamente lotada e participou de um verdadeiro coro coletivo, com milhares de pessoas acompanhando seus principais sucessos do começo ao fim da apresentação.

Além das canções, o cantor compartilhou um hábito pessoal que mantém antes de subir ao palco e que, segundo ele, faz parte de sua trajetória artística.

"O meu ritual antes de subir no palco é pedir a bênção para os espíritos de Deus, daqueles que sabem mais do que nós", revelou.

Um dos momentos mais marcantes da noite aconteceu quando Amanda Amado retornou ao palco para dividir os vocais com Delacruz na música "Me Leva". A parceria surpreendeu o público e se transformou em um dos pontos altos do evento, reforçando a proposta da Fan Fest de aproximar diferentes estilos e artistas em um ambiente de celebração.

Emocionada, Amanda destacou o significado do encontro e a conexão criada entre música e esporte.

"Foi uma noite muito especial. A música tem esse poder de unir pessoas, assim como o futebol. São paixões que atravessam gerações. Eu levanto a bandeira da mulher no samba e no pagode, mas acredito na troca entre ritmos e artistas. Dividir esse palco com o Delacruz e sentir a energia desse público foi emocionante", afirmou.

Idealizado por Amanda Amado, o Amanda em Casa na Copa vem se consolidando como um dos principais eventos temáticos da região durante o período do Mundial, reunindo entretenimento, diversidade musical e experiências que aproximam artistas e público em uma grande festa popular.

Com casa cheia, participação especial e muita emoção, a apresentação de Delacruz entrou para a história do projeto e confirmou o sucesso da iniciativa em Macaé.