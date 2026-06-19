Mulher de 18 anos foi presa em flagrante durante ação da Polícia Civil na região do Aeroporto, em Macaé - Foto: Reprodução

Mulher de 18 anos foi presa em flagrante durante ação da Polícia Civil na região do Aeroporto, em MacaéFoto: Reprodução

Publicado 19/06/2026 11:51

Macaé - A atuação da Polícia Civil voltou a atingir o tráfico de drogas em Macaé. Uma operação de monitoramento realizada na noite desta quinta-feira (18), na região do Aeroporto, terminou com a prisão em flagrante de uma jovem de 18 anos suspeita de envolvimento com a venda de entorpecentes.

A ação foi conduzida por agentes da 123ª Delegacia de Polícia, sob a coordenação do delegado Victor Azevedo, durante diligências voltadas ao combate ao tráfico na localidade. Os policiais acompanhavam a movimentação da área quando identificaram atitudes consideradas compatíveis com a dinâmica do comércio ilegal de drogas.

Durante a vigilância, a equipe observou a chegada de uma motocicleta sem placa de identificação. Pouco depois, os agentes perceberam que a suspeita recebeu um volume e tentou escondê-lo sob as roupas, o que motivou a abordagem imediata.

Segundo a Polícia Civil, ao ser questionada, a mulher apresentou espontaneamente o material que carregava. Com ela foram encontradas diversas porções de maconha já embaladas e prontas para a comercialização, reforçando os indícios da prática do tráfico.

A suspeita foi levada para a 123ª DP, juntamente com todo o material apreendido. Após a análise da ocorrência, ela foi autuada em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, permanecendo à disposição da Justiça.

De acordo com a Polícia Civil, a prisão integra as ações permanentes de enfrentamento ao tráfico de entorpecentes em Macaé, com foco em pontos considerados estratégicos para a atuação de organizações criminosas e na redução da circulação de drogas no município.