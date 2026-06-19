Competições e atividades esportivas vão movimentar ginásios, estádios e a orla de Macaé durante todo o fim de semanaFoto: Moisés Bruno H. Santos
Macaé se transforma na capital do esporte e prepara maratona de eventos para agitar o fim de semana
Artes marciais, futebol, ciclismo, corrida e futsal vão movimentar diferentes bairros da cidade com programação gratuita e atrações para todas as idades
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Festa de São João Batista vai transformar o coração de Macaé com cinco dias de fé, música e tradição
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