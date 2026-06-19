Competições e atividades esportivas vão movimentar ginásios, estádios e a orla de Macaé durante todo o fim de semana - Foto: Moisés Bruno H. Santos

Competições e atividades esportivas vão movimentar ginásios, estádios e a orla de Macaé durante todo o fim de semanaFoto: Moisés Bruno H. Santos

Publicado 19/06/2026 11:51

Macaé - Macaé vai respirar esporte neste fim de semana. Com uma programação diversificada, a cidade receberá competições, passeios e atividades que prometem reunir atletas, famílias e apaixonados por diferentes modalidades entre sábado, 20 de junho, e domingo, 21. As atrações ocuparão ginásios, estádios, praias e espaços públicos, reforçando a vocação do município para grandes eventos esportivos.

A agenda começa no sábado com o desafio de Jiu-Jitsu X-Force vs Armagedom, no Ginásio Poliesportivo de Macaé. Das 7h às 19h, atletas de diversas equipes do Norte Fluminense disputarão cinturões e troféus em confrontos de alto nível técnico. O evento também reservará espaço para o Festival Infantil, incentivando a prática esportiva entre crianças.

Ainda no sábado, a Arena Sol Y Mar receberá a etapa macaense do Campeonato Estadual de Taekwon-do ITF. A partir das 9h, competidores das categorias infantil, juvenil, adulto e sênior entrarão em ação em uma competição que valoriza disciplina, técnica e integração entre atletas de várias cidades.

O domingo será marcado pelas decisões do futebol amador. O Estádio Expedicionário sediará a final do Campeonato Macaense de Futebol Veterano 40+, às 8h30, entre PFC e Funil. Na sequência, às 11h, Campo D'Oeste e Piracema disputarão o título da Série B. As partidas terão entrada gratuita e transmissão ao vivo pelo canal da Liga Macaense de Desportos.

As ruas e a orla da cidade também ganharão movimento. O Bora de Bike Record Macaé 2026 terá largada às 9h15, na Praia Campista, levando ciclistas por um percurso de aproximadamente 10 quilômetros que passa por cartões-postais do município. O objetivo é incentivar hábitos saudáveis e a mobilidade sustentável.

No mesmo dia, a Praia Campista receberá o Circuito Petrobras de Saúde e Bem-estar. Com largada às 7h, o evento contará com caminhadas, corridas de diferentes distâncias e provas infantis, reunindo participantes de várias faixas etárias em uma celebração do esporte e da qualidade de vida.

Fechando a programação, o Macaé Futebol Clube terá um compromisso importante pelo Campeonato Estadual de Futsal Adulto. A equipe enfrentará o Botafogo, às 15h, no Ginásio Poliesportivo, em partida válida pela última rodada da primeira fase. O confronto será decisivo para as pretensões do time macaense na competição, que busca uma vaga nas quartas de final.

Com atividades espalhadas por diversos pontos da cidade, o fim de semana esportivo reforça o calendário de eventos de Macaé e oferece opções de lazer, entretenimento e incentivo à prática esportiva para moradores e visitantes.