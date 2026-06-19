Candidatos ao concurso da Saúde de Macaé já podem consultar o local de prova para a seleção que oferece 191 vagas efetivasFoto: Rui Porto Filho
Concurso da Saúde entra na reta final e candidatos de Macaé já podem consultar local de prova
Exame será aplicado neste domingo para 191 vagas em 23 cargos; gabarito preliminar sai na segunda-feira
Concurso da Saúde entra na reta final e candidatos de Macaé já podem consultar local de prova
Exame será aplicado neste domingo para 191 vagas em 23 cargos; gabarito preliminar sai na segunda-feira
Ação silenciosa da Polícia Civil termina com jovem presa e drogas apreendidas na região do Aeroporto de Macaé
Trabalho de monitoramento da 123ª DP identificou movimentação suspeita e resultou na prisão em flagrante de uma mulher de 18 anos por tráfico de drogas
Macaé se transforma na capital do esporte e prepara maratona de eventos para agitar o fim de semana
Artes marciais, futebol, ciclismo, corrida e futsal vão movimentar diferentes bairros da cidade com programação gratuita e atrações para todas as idades
Festa de São João Batista vai transformar o coração de Macaé com cinco dias de fé, música e tradição
Praça Veríssimo de Mello receberá shows, quadrilhas, missas, comidas típicas, telão para a Copa do Mundo e atrações gratuitas até o Dia do Padroeiro
Macaé e Rio das Ostras unem forças para tirar do papel a duplicação da RJ-106 e enfrentar gargalo histórico da região
Prefeitos articulam encontro com o governo estadual e defendem obra considerada estratégica para a mobilidade, a economia e a segurança viária
Cantor Delacruz vai marcar presença no Amanda em Casa na Copa nesta sexta-feira
Cantora Amanda Amado também sobe ao palco para cantar seus sucessos "Caçando Motivo" e "Tua"
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.