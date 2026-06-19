Candidatos ao concurso da Saúde de Macaé já podem consultar o local de prova para a seleção que oferece 191 vagas efetivas - Foto: Rui Porto Filho

Candidatos ao concurso da Saúde de Macaé já podem consultar o local de prova para a seleção que oferece 191 vagas efetivasFoto: Rui Porto Filho

Publicado 19/06/2026 11:51

Macaé - A corrida por uma vaga na rede pública de saúde de Macaé entra em sua fase decisiva. Os candidatos inscritos no concurso da área da Saúde já podem consultar os locais onde realizarão as provas objetivas, marcadas para este domingo, 21 de junho. O certame, organizado pela Fundação Getulio Vargas (FGV), oferece 191 vagas em 23 cargos efetivos e promete reforçar setores estratégicos do atendimento à população.

As provas para os cargos de nível superior acontecerão das 8h às 12h30. Já os candidatos ao cargo de nível médio farão o exame das 15h30 às 19h30. A orientação é que todos cheguem aos locais de aplicação com pelo menos uma hora e meia de antecedência, levando documento oficial com foto, comprovante de inscrição e caneta esferográfica azul ou preta de material transparente.

Os portões serão fechados às 7h30 para os candidatos de nível superior e às 15h para o nível médio. Após esse horário, não será permitida a entrada de participantes.

O concurso oferece 10 vagas para Técnico em Saúde Bucal e 181 oportunidades para profissionais de nível superior, incluindo diversas especialidades odontológicas, enfermagem e medicina. Entre os destaques estão as 29 vagas para Médico da Estratégia Saúde da Família, além de oportunidades para pediatras, cardiologistas, neurologistas, psiquiatras, infectologistas, endocrinologistas e outras áreas essenciais da saúde pública.

Os salários variam conforme a função, podendo ultrapassar R$ 11 mil para alguns cargos médicos, além das jornadas específicas previstas em edital.

O cronograma do concurso prevê a divulgação do gabarito preliminar na próxima segunda-feira, 22 de junho. Os recursos poderão ser apresentados nos dias 23 e 24, enquanto o resultado final está previsto para 28 de setembro.

Outro diferencial do processo seletivo é que os aprovados passarão pelo Programa de Integração e Iniciação ao Serviço Público Municipal, promovido pela Escola do Servidor, com o objetivo de preparar os novos profissionais para a atuação na administração pública.

O concurso terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período, contribuindo para a renovação e o fortalecimento dos serviços de saúde oferecidos à população macaense.