Equipes iniciam substituição de hidrômetros em bairros de Macaé dentro do programa de modernização do sistema de medição - Foto: Divulgação

Equipes iniciam substituição de hidrômetros em bairros de Macaé dentro do programa de modernização do sistema de mediçãoFoto: Divulgação

Publicado 22/06/2026 10:31

Macaé - A tecnologia começou a ganhar mais espaço na rotina dos consumidores de água em Macaé. Um amplo programa de modernização dos hidrômetros está em andamento no município e promete trazer benefícios diretos para moradores, empresas e para a gestão dos serviços de abastecimento. A iniciativa prevê a substituição de 12,5 mil equipamentos de medição e a adequação de cerca de 600 ramais, fortalecendo a precisão das leituras e ampliando a eficiência operacional do sistema.

Desenvolvido pela BRK, responsável pela gestão comercial dos serviços de água e esgoto em parceria com a Cedae, o projeto já contabiliza mais de 2.500 hidrômetros renovados. A expectativa é que os trabalhos sejam concluídos até abril de 2027.

O programa começou pelo bairro Mirante da Lagoa e seguirá um cronograma técnico baseado em critérios como tempo de utilização dos equipamentos, desempenho operacional e vida útil dos medidores. Os imóveis contemplados recebem comunicação prévia por meio da conta mensal e também durante as visitas das equipes técnicas, que atuam devidamente uniformizadas e identificadas.

Mais do que substituir equipamentos antigos, a iniciativa busca aprimorar a qualidade das informações de consumo registradas diariamente. Os novos hidrômetros permitem medições mais precisas, proporcionando maior confiabilidade nas leituras e mais transparência para os consumidores.

Outro benefício importante está relacionado ao combate ao desperdício. Com equipamentos mais modernos, torna-se mais fácil identificar alterações de consumo e possíveis vazamentos internos, permitindo que os moradores adotem medidas corretivas com maior rapidez e evitem gastos desnecessários.

Além da troca dos medidores, o projeto inclui a padronização e o remanejamento de ramais para áreas externas dos imóveis. A medida facilita o acesso das equipes responsáveis pelas leituras e manutenções, contribuindo para mais agilidade nos serviços e maior eficiência operacional.

Segundo a concessionária, não haverá qualquer cobrança aos clientes durante a execução das atividades. Todos os procedimentos fazem parte do programa de modernização e são realizados exclusivamente por equipes autorizadas.

A renovação do parque de hidrômetros integra uma estratégia mais ampla voltada à inovação, à sustentabilidade e ao aprimoramento da infraestrutura de abastecimento. A proposta é acompanhar o crescimento urbano de Macaé com ferramentas mais modernas, capazes de oferecer informações confiáveis e contribuir para uma gestão cada vez mais eficiente dos recursos hídricos.