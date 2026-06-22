Equipes iniciam substituição de hidrômetros em bairros de Macaé dentro do programa de modernização do sistema de mediçãoFoto: Divulgação
Modernização dos hidrômetros avança em Macaé e promete mais precisão, transparência e controle do consumo de água
Projeto prevê a troca de 12,5 mil medidores e a adequação de centenas de ramais para fortalecer a eficiência do sistema e reduzir desperdícios
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