Operação do 32º BPM remove barricadas e intensifica ações de segurança em comunidades de Macaé - Foto: Reprodução Rede Social

Operação do 32º BPM remove barricadas e intensifica ações de segurança em comunidades de MacaéFoto: Reprodução Rede Social

Publicado 20/06/2026 10:47

Macaé - A presença da Polícia Militar mudou a rotina de comunidades de Macaé. Com máquinas, viaturas e equipes em pontos estratégicos, uma operação do 32º BPM retirou barricadas instaladas por criminosos, ampliou o patrulhamento e reforçou o combate a diferentes modalidades de crime na cidade.

A ofensiva teve como uma das principais metas restabelecer a circulação de moradores em áreas onde obstáculos eram utilizados para dificultar o acesso das forças de segurança e controlar a movimentação nas comunidades. Com a retirada das estruturas, ruas e acessos voltaram a ficar livres para a passagem de veículos e pedestres.

Além da desobstrução das vias, os policiais realizaram buscas avançadas em regiões consideradas estratégicas, promovendo abordagens e revistas durante a operação. O trabalho também concentrou esforços no enfrentamento ao roubo e furto de veículos e cargas, crimes que impactam diretamente a rotina da população e o setor econômico da região.

Segundo o 32º BPM, a ação resultou na apreensão de armas, entorpecentes e outros materiais ilícitos, reforçando o trabalho de repressão às atividades criminosas e de fortalecimento da segurança pública no município.

A corporação destacou que as operações fazem parte de um planejamento contínuo de ocupação e monitoramento de áreas consideradas sensíveis, buscando ampliar a sensação de segurança e garantir maior tranquilidade aos moradores.

Por meio das redes sociais, o batalhão ressaltou que a iniciativa também representa uma demonstração da presença permanente das forças de segurança nas comunidades.

"Não existe território perdido e a criminalidade não tem força perante a lei. Continuamos firmes na retomada dos espaços e na proteção da nossa sociedade", destacou o 32º BPM.

As ações ostensivas e preventivas deverão continuar em diferentes pontos de Macaé, dentro da estratégia adotada pela Polícia Militar para combater organizações criminosas, reduzir índices de violência e assegurar o direito de ir e vir da população.