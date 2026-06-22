policiais apreenderam um revólver calibre 38 contendo três munições intactas e três deflagradas - Foto: Divulgação

policiais apreenderam um revólver calibre 38 contendo três munições intactas e três deflagradasFoto: Divulgação

Publicado 22/06/2026 10:34

Macaé - O trabalho de investigação e resposta imediata das forças de segurança resultou na prisão do homem apontado como autor de um duplo homicídio que chocou moradores do bairro Aroeira, em Macaé, na noite do último sábado (20). A captura aconteceu poucas horas após o crime, durante uma operação realizada por equipes do 32º Batalhão de Polícia Militar.

O caso teve início em um bar da localidade, onde dois homens foram atingidos por disparos de arma de fogo. Quando os policiais chegaram ao endereço, encontraram uma das vítimas sem vida. O segundo homem ainda foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e levado ao Hospital Público de Macaé, mas não resistiu aos ferimentos.

A partir do atendimento da ocorrência, os militares iniciaram uma série de diligências para identificar o responsável pelos disparos. Informações colhidas no local e imagens de câmeras de monitoramento instaladas na região ajudaram a reconstruir a dinâmica da ação criminosa e permitiram a identificação de um veículo suspeito.

Com os dados reunidos durante as buscas, as equipes chegaram ao paradeiro do homem apontado como principal suspeito do ataque. Durante a abordagem, os policiais apreenderam um revólver calibre 38 contendo três munições intactas e três deflagradas.

A prisão foi realizada sem registro de confronto. O suspeito foi encaminhado para a delegacia, onde permaneceu à disposição da Justiça.

Enquanto isso, a área do crime foi isolada para o trabalho da perícia técnica. O caso foi registrado na 123ª Delegacia de Polícia de Macaé, responsável por aprofundar as investigações e esclarecer a motivação do crime, bem como as circunstâncias que levaram ao duplo homicídio.

A rápida identificação do suspeito reforçou a atuação integrada entre o trabalho de campo das equipes policiais e o uso de ferramentas de monitoramento, que vêm ganhando importância nas investigações criminais em toda a região.