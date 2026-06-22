Macaé concentra mais de mil oportunidades para profissionais de diferentes perfis e níveis de qualificaçãoFoto: Ilustração
Mais de 1,2 mil vagas reacendem esperança de emprego e movimentam mercado de trabalho em Macaé
Oportunidades abrangem setores estratégicos da economia, desde funções offshore até comércio, hotelaria, indústria e serviços
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Resposta rápida da PM leva à prisão de suspeito de duplo homicídio horas após crime em Macaé
Ação do 32º BPM contou com análise de imagens, levantamento de informações e apreensão da arma apontada como utilizada no ataque
Modernização dos hidrômetros avança em Macaé e promete mais precisão, transparência e controle do consumo de água
Projeto prevê a troca de 12,5 mil medidores e a adequação de centenas de ramais para fortalecer a eficiência do sistema e reduzir desperdícios
Igualdade racial ganha nova casa em Macaé e fortalece rede de acolhimento, combate ao racismo e inclusão social
Secretaria passa a funcionar em novo endereço, amplia ações educativas e reforça canais de atendimento à população
Contribuintes de Macaé entram na reta final para quitar dívidas com até 90% de desconto em juros e multas
Programa de refinanciamento segue até o dia 26 e oferece parcelamento em até 96 vezes para regularização de débitos municipais
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Ação do 32º BPM amplia presença policial, libera acessos bloqueados e intensifica ofensiva contra tráfico e roubo de veículos
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