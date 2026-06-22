Macaé concentra mais de mil oportunidades para profissionais de diferentes perfis e níveis de qualificação - Foto: Ilustração

Macaé concentra mais de mil oportunidades para profissionais de diferentes perfis e níveis de qualificaçãoFoto: Ilustração

Publicado 22/06/2026 11:02

Macaé - Os trabalhadores que buscam uma nova oportunidade profissional encontram nesta semana um cenário promissor em Macaé. A cidade está com 1.232 vagas de emprego abertas em diferentes segmentos da economia, ampliando as chances de recolocação para quem deseja ingressar ou retornar ao mercado de trabalho.

A oferta reúne oportunidades para profissionais com variados níveis de escolaridade, experiência e formação técnica. As vagas estão distribuídas entre os setores offshore, comércio, serviços, hotelaria, construção civil, transporte e indústria, áreas que seguem impulsionando a geração de empregos no município.

Entre os cargos com maior número de contratações previstas estão camareira, com 74 vagas disponíveis, taifeiro, com 50 oportunidades, auxiliar de cozinha, com 43, além de padeiro offshore e servente, ambos com 35 vagas. Também se destacam funções ligadas ao setor de petróleo e gás, como técnico em petróleo e gás com inglês fluente, técnico em segurança e trainer petroquímica com inglês, cada uma com 30 oportunidades.

O comércio também aparece como importante porta de entrada para quem procura emprego. Há vagas para operador de loja, vendedor, repositor, fiscal de loja, balconista, atendente e operador de caixa, ampliando as opções para profissionais que atuam diretamente no atendimento ao público.

Na área de alimentação e hotelaria, o mercado busca cozinheiros, ajudantes de cozinha, chefes de cozinha, garçons, atendentes de padaria, auxiliares de confeitaria e saloneiros. Já os segmentos offshore e industrial oferecem oportunidades para inspetores de integridade, pintores escaladores, montadores de andaime, técnicos especializados e profissionais de manutenção.

A relação de vagas contempla ainda oportunidades destinadas às pessoas com deficiência, incluindo funções administrativas, vagas de jovem aprendiz, assistente de apoio e marinheiro de convés.

Os interessados podem realizar o cadastro presencialmente na Secretaria Municipal de Trabalho e Renda, localizada no Edifício Comercial Lótus, na Avenida Nossa Senhora da Glória, nº 1.181, na Praia Campista. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Outra alternativa é efetuar o cadastro por meio dos canais digitais disponibilizados pelo município. Manter os dados atualizados e acompanhar constantemente a relação de oportunidades pode fazer a diferença para quem busca uma vaga compatível com seu perfil profissional.

Além de conectar trabalhadores às empresas, a iniciativa contribui para fortalecer a economia local e ampliar as possibilidades de geração de renda em uma das cidades que mais concentram investimentos e oportunidades no interior do Estado do Rio de Janeiro.