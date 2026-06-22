Arena, provas e exposições prometem movimentar a Expo Macaé durante seis dias de programação - Foto: Ilustração

Arena, provas e exposições prometem movimentar a Expo Macaé durante seis dias de programaçãoFoto: Ilustração

Publicado 22/06/2026 11:02

Macaé - A tradição rural vai dividir espaço com a festa de aniversário de Macaé em uma programação que promete atrair famílias, produtores, competidores e amantes da vida no campo. Entre os dias 24 e 29 de julho, o Parque de Exposições Latiff Mussi Rocha será palco da Expo Macaé 2026, evento que integra as comemorações pelos 213 anos de emancipação político-administrativa do município e reforça a força do agronegócio na região.

Muito além dos shows musicais, a exposição aposta em uma agenda diversificada, reunindo rodeio, provas equestres, julgamentos de animais, leilões e atividades voltadas ao universo agropecuário. A expectativa é de grande movimentação de visitantes ao longo dos seis dias de evento.

O rodeio será uma das principais atrações da programação. As disputas acontecem entre os dias 25 e 29 de julho, sempre a partir das 20h, levando para a arena montarias em cavalos e touros. As competições prometem arquibancadas cheias e momentos de adrenalina para o público. Toda a atividade seguirá as normas de proteção e bem-estar animal.

Outro destaque será a participação de criadores de diversas regiões do Estado. Os julgamentos de morfologia e marcha de cavalos ocorrerão de 25 a 29 de julho, nos períodos da manhã e da tarde, avaliando características técnicas e genéticas dos animais. As premiações dos campeões estão programadas para o último dia da exposição.

A tradicional Prova dos Três Tambores também integra a agenda e deve reunir competidores experientes e novos talentos do esporte equestre. As disputas serão realizadas antes do rodeio, com a definição dos vencedores e entrega dos troféus marcada para o encerramento da feira.

No setor pecuário, os julgamentos do gado Nelore prometem atrair a atenção de criadores e especialistas. Entre os dias 25 e 28 de julho, os animais passarão por avaliações técnicas que incluem pesagem, mensuração e análise de desempenho. A apresentação dos campeões acontece no dia 29.

Quem visitar o parque também poderá conhecer a Fazendinha, espaço que costuma encantar crianças e adultos. Instalado logo na entrada da exposição, o local reunirá pequenos bovinos, equinos e caprinos, aproximando o público da rotina rural e oferecendo uma experiência educativa e interativa.

A programação reserva ainda a tradicional Prova do Laço, marcada para o dia 26 de julho, além do leilão de animais, que acontece no dia 25, a partir das 16h. A iniciativa busca fortalecer o setor pecuário, estimular negócios e ampliar a integração entre produtores de Macaé e de outras cidades da região.

Combinando entretenimento, negócios e valorização das raízes rurais, a Expo Macaé 2026 se consolida como um dos principais eventos do calendário municipal, celebrando a história da cidade sem perder de vista a importância do campo para o desenvolvimento econômico local.