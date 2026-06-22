Arena, provas e exposições prometem movimentar a Expo Macaé durante seis dias de programaçãoFoto: Ilustração
Expo Macaé transforma aniversário da cidade em vitrine do agronegócio, da tradição rural e da paixão pelo rodeio
Evento reúne competições, leilões, exposições de animais e atrações do campo entre os dias 24 e 29 de julho no Parque Latiff Mussi Rocha
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Mais de 1,2 mil vagas reacendem esperança de emprego e movimentam mercado de trabalho em Macaé
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Ação do 32º BPM contou com análise de imagens, levantamento de informações e apreensão da arma apontada como utilizada no ataque
Modernização dos hidrômetros avança em Macaé e promete mais precisão, transparência e controle do consumo de água
Projeto prevê a troca de 12,5 mil medidores e a adequação de centenas de ramais para fortalecer a eficiência do sistema e reduzir desperdícios
Igualdade racial ganha nova casa em Macaé e fortalece rede de acolhimento, combate ao racismo e inclusão social
Secretaria passa a funcionar em novo endereço, amplia ações educativas e reforça canais de atendimento à população
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