Macaé Esporte busca resultado positivo fora de casa para avançar à próxima fase da Copa Rio de Profissionais - Foto: Reprodução Rede Social

Macaé Esporte busca resultado positivo fora de casa para avançar à próxima fase da Copa Rio de ProfissionaisFoto: Reprodução Rede Social

Publicado 23/06/2026 10:48

Macaé - Macaé Esporte entra em campo nesta terça-feira (23) para decidir seu futuro na Copa Rio de Profissionais 2026. A equipe enfrenta o Americano às 14h45, no Estádio Aryzão, em Campos dos Goytacazes, pelo jogo de volta da fase eliminatória da competição.

A vaga segue completamente aberta após o empate sem gols na primeira partida. O resultado manteve o equilíbrio entre as equipes e transferiu toda a definição para o confronto decisivo desta semana.

Com a igualdade no placar do jogo de ida, o vencedor da partida garante a classificação para a próxima fase da Copa Rio. A expectativa é de um duelo disputado, com as duas equipes buscando aproveitar as oportunidades para construir a vantagem necessária.

O Macaé Esporte chega para a decisão após uma preparação voltada para corrigir detalhes observados no primeiro encontro entre os clubes. A equipe aposta na organização tática e na consistência defensiva para tentar surpreender o adversário fora de casa.

Já o Americano terá a seu favor o apoio da torcida no Aryzão, fator que pode influenciar no ritmo da partida. O confronto coloca frente a frente duas equipes tradicionais do futebol do interior fluminense em busca da continuidade na competição estadual.

A Copa Rio é considerada uma das principais competições do calendário do futebol fluminense, reunindo clubes de diversas regiões do estado e oferecendo visibilidade para atletas e equipes ao longo da temporada.