Macaé Esporte busca resultado positivo fora de casa para avançar à próxima fase da Copa Rio de ProfissionaisFoto: Reprodução Rede Social
Macaé Esporte decide vaga na Copa Rio diante do Americano em confronto aberto no Aryzão
Empate sem gols no jogo de ida deixa disputa totalmente indefinida para o duelo desta terça-feira, em Campos dos Goytacazes
Linha Lilás promete redesenhar a mobilidade urbana e abrir novo corredor viário em Macaé
Projeto anunciado por Welberth Rezende prevê ligação estratégica entre bairros, nova alternativa de acesso à RJ-168 e mudanças no trânsito da região do São Marcos
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Menores acima de 10 anos entram acompanhados pelos responsáveis legais
Expo Macaé transforma aniversário da cidade em vitrine do agronegócio, da tradição rural e da paixão pelo rodeio
Evento reúne competições, leilões, exposições de animais e atrações do campo entre os dias 24 e 29 de julho no Parque Latiff Mussi Rocha
Mais de 1,2 mil vagas reacendem esperança de emprego e movimentam mercado de trabalho em Macaé
Oportunidades abrangem setores estratégicos da economia, desde funções offshore até comércio, hotelaria, indústria e serviços
Resposta rápida da PM leva à prisão de suspeito de duplo homicídio horas após crime em Macaé
Ação do 32º BPM contou com análise de imagens, levantamento de informações e apreensão da arma apontada como utilizada no ataque
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